O meyveyi gören şaşkınlıktan küçük dilini yutuyor! Tanesi 20 liradan satılıyor...

Ülkemizde yeni yeni yetişmeye başlayan ejder meyvesi, hem görüntüsü hem de fiyatıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Amerikan kökenli olan ürün ingilizce "dragon meyvesi" olarak da biliniyor. Ağırlığı 250 ile 350 arasında değişen meyvenin fiyatı ise tanesi 15-20 liradan satılıyor.