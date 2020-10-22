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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri O meyveyi gören şaşkınlıktan küçük dilini yutuyor! Tanesi 20 liradan satılıyor... O meyveyi gören şaşkınlıktan küçük dilini yutuyor! Tanesi 20 liradan satılıyor...
Kökeni Amerika'ya dayanan ejder meyvesi artık ülkemizde de raflarda yerini alıyor. Türkiye'de yetişmeye başlayan ejder meyvesine olan ilgi her geçen gün artıyor. Meyve 250-350 gramlık bir ejder meyvesi 15-20 liraya satılıyor. Şekli ve tadı büyük merak uyandıran meyvenin bilinirliği her geçen gün artıyor.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 22:56
Ülkemizde yeni yeni yetişmeye başlayan ejder meyvesi, hem görüntüsü hem de fiyatıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Amerikan kökenli olan ürün ingilizce "dragon meyvesi" olarak da biliniyor. Ağırlığı 250 ile 350 arasında değişen meyvenin fiyatı ise tanesi 15-20 liradan satılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ejder meyvesi hem şekil hem de fiyatıyla vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. İngilizce adı ile 'dragon meyvesi' olarak bilinen tropikal ejder meyvesinin ağırlığı 250 ile 350 gram arasında değişirken, tanesi 15-20 liraya satılıyor.
Dışı pembe ve yeşil renkli olan ejder meyvenin içi ise cinsine göre kırmızı veya beyaz renklerde oluyor.
İçinde kivi meyvesinde bulunan siyah tohumlara benzeyen tohumlarının bulunduğu ejder, soğuk tüketilen bir meyve iken, insan vücudunun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 85'ini karşılıyor.
Sağlık açısından faydalarını saymakla bitmeyen meyvenin daha çok yetişmesi halinde fiyatının da düşmesi bekleniyor.