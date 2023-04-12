HaberlerGaleriO dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı! Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji...
O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı! Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji...
O yıllarda yaşananlar görenlerin ağzını açık bırakıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan tutun salgın hastalıklara kadar dünya ve insanoğlu pek çok sınavdan geçmiş. Korona salgını, depremler derken 2020'li yıllar pek çoğumuz için felaket senaryolarının temelini oluşturdu. Birde bu yıllara bakın, inanamayacaksınız...