O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı! Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji...

İnsanlık tarihi var olduğundan itibaren birbirinden farklı birçok sahneyi taşıdı. Savaşlar, yıkımlar, felaketler daha niceleri tarihin tozlu yaprakları arasına gizlendi. Ancak öyle bir tarih aralığı var ki hala yüzyılın en ilginç dönemi olarak anılıyor. İşte ağzınızı açık bırakacak o olaylar...