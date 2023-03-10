10 Mart 2023, Cuma
O burçlar 1-0 önde DOĞUYOR! Einstein'ı kıskandıracak 4 burç listelendi! Zekalarıyla geleceğe umut ekiyorlar!
Zekaları doğuştan gelen 4 burç listelendi. 12 adet burcun her biri birbirinden farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Aralarında oğlak, ikizler gibi burçların olduğu 4 burç ise zekalarıyla adeta parlıyorlar. İş hayatında ve okul hayatında her zaman zekalarıyla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar. Peki en zeki burç hangisi?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:52
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