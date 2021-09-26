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O bal için binbir tehlikeyi göze alıyorlar!

Batman'ın dağlarında bulunan kaya balı, tehlike dolu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor. Emekle çıkarılan balın pek çok derde deva olduğunu belirten, arıcı Yıldız, Gülşen ve Aslan aileleri, dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, tüm riskleri göze alarak çıkarıp, şifa için dost ve akrabalarına verdiklerini dile getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.09.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 12:24
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O bal için binbir tehlikeyi göze alıyorlar!

Batman Gercüş'te Aydınlı köyünde dağlık bölgede, kaya oyuklarındaki bal için, ölümü göze aldıklarını belirten bölge halkı, kurtarma operasyonunu anımsatan görüntülerle dağa tırmandıklarını ve balı çıkardıklarını ifade ediyor.

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O bal için binbir tehlikeyi göze alıyorlar!

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak Aydınlı köyü mevkisindeki kayalıklara tırmanıp, balı topladığını söyleyerek, "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az" dedi.

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O bal için binbir tehlikeyi göze alıyorlar!

"BABAMDAN BANA MİRASTIR"

Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın. Bu bal tamamen organiktir. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur. Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını da satıyoruz" diye konuştu.

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O bal için binbir tehlikeyi göze alıyorlar!

"BÜTÜN HASTALIKLARA ŞİFA"

Kayalıklardan bal çıkaran Kadri Aslan ise, "Bu bal tamamen organiktir. Köyde çalışmalarımızdan sonra gelip buraya kaya balı çıkartıyoruz. Tehlikeli bir iş ama biz bunun eğitimini aldık. Bu bal bütün hastalıklara şifa diyebiliriz. Kayalıkların yüksekliği 50 metreden 150 metreye kadar uzanıyor. Bu nedenle eğitim almamış birisinin bu tehlikeli yolculuğu yapmamasını öneriyoruz" dedi.

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O bal için binbir tehlikeyi göze alıyorlar!

Ölümü göze aldıkları serüvenden görüntüler...