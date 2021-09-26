26 Eylül 2021, Pazar
O bal için binbir tehlikeyi göze alıyorlar!
Batman'ın dağlarında bulunan kaya balı, tehlike dolu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor. Emekle çıkarılan balın pek çok derde deva olduğunu belirten, arıcı Yıldız, Gülşen ve Aslan aileleri, dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, tüm riskleri göze alarak çıkarıp, şifa için dost ve akrabalarına verdiklerini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 26.09.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 12:24
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