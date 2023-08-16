16 Ağustos 2023, Çarşamba
Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber
Avrupa ile Asya arasındaki ticarette kuzey buz denizinden geçen Kuzey Deniz Rotası, son yıllarda küresel taşımacılık sektörünün gözdesi haline geldi. Bu rota her ne kadar yılın büyük bir kısmıda buzlarla kaplı olsa da Rusya özellikle nükleer buzkıran gemileri ile bu yolu daima açık tutuyor. O gemilerden en büyüğü ve en güçlüsü ise yeni nesil nükleer buzkıran gemisi Arktika. Dünyanın yakından takip ettiği o gemi kapılarını A Haber'e açtı
Giriş Tarihi: 16.08.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 10:27
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