Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber

Avrupa ile Asya arasındaki ticarette kuzey buz denizinden geçen Kuzey Deniz Rotası, son yıllarda küresel taşımacılık sektörünün gözdesi haline geldi. Bu rota her ne kadar yılın büyük bir kısmıda buzlarla kaplı olsa da Rusya özellikle nükleer buzkıran gemileri ile bu yolu daima açık tutuyor. O gemilerden en büyüğü ve en güçlüsü ise yeni nesil nükleer buzkıran gemisi Arktika. Dünyanın yakından takip ettiği o gemi kapılarını A Haber'e açtı