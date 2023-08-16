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Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber

Avrupa ile Asya arasındaki ticarette kuzey buz denizinden geçen Kuzey Deniz Rotası, son yıllarda küresel taşımacılık sektörünün gözdesi haline geldi. Bu rota her ne kadar yılın büyük bir kısmıda buzlarla kaplı olsa da Rusya özellikle nükleer buzkıran gemileri ile bu yolu daima açık tutuyor. O gemilerden en büyüğü ve en güçlüsü ise yeni nesil nükleer buzkıran gemisi Arktika. Dünyanın yakından takip ettiği o gemi kapılarını A Haber'e açtı

A Haber
Giriş Tarihi: 16.08.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 10:27
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Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber

Dünya ticaret hacmi her geçen yıl artarken, özellikle Asya-Avrupa arasında alternatif nakliye rotaları gündemde.

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Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber

Kuzey buz denizinden geçen Kuzey Deniz Rotası da o alternatiflerin başında geliyor.

DÜNYA TİCARET KUZEY DENİZ ROTASI'NA KAYIYOR | VİDEO İZLE

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Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber

Bu rotadan taşınan yük miktarı son 10 yılda 10 kattan fazla artarak 34 milyon tonu aştı. 2024 yılı hedefi ise bu miktarı 80 milyon tona çıkarmak.

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Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber

Kuzey Deniz Rotası zaman ve maliyet açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Buna karşılık yılın 9 ayı buzlarla kaplı olması ise dezavantajı.

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Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber

Ancak bu büyük bir sorun olarak görülmüyor. Zira kuzey buz denizinde onlarca buzkıran gemisi bu rotayı açık tutmak için çalışıyor. Özellikle de Rusya'nın nükleer buzkıran gemileri.