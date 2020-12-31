Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor...

Noodle ile tamir videoları sosyal medyayı sallıyor. Son günlerde noodle ile sandalye, masa ve lavabo tamir videoları görenleri şaşırtıyor. Bir çok kişi izledikleri video sonrası kolları sıvayarak bu işe girişti. İşte o anlardan bazıları.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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