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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor... Noodle ile sandalye, masa ve lavaboyu tamir etti! Dünya bu yöntemi konuşuyor... Noodle ile tamir videoları sosyal medyayı sallıyor. Son günlerde noodle ile sandalye, masa ve lavabo tamir videoları görenleri şaşırtıyor. Bir çok kişi izledikleri video sonrası kolları sıvayarak bu işe girişti. İşte o anlardan bazıları. Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:54
Son zamanların en çok paylaşılan videoları arasında noodle ile tamir videoları geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bazı kişiler noodle ile yemek yaparken bazı kişiler olayı farklı boyuta taşıyarak tamirat işlerinde kullandı.
Kırılan sandalye, masa ve lavaboları noodle ile tamir eden kişiler bu anları sosyal medyada paylaştı.
Noodle ile tamir videoları büyük ilgi gördü. İşte o tamir videolarından bazıları...