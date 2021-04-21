Noodle ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor

Çin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan ve erişteye benzer bir yapısı bulunan Noodle ile öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Son zamanlarda Noodle ile yapılan tamir videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Son günlerde noodle ile sandalye, masa ve lavabo tamir videoları görenleri şaşırtıyor. Bir çok kişi izledikleri video sonrası kolları sıvayarak bu işe girişti. İşte o anlardan bazıları.