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Noodle ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor

Çin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan ve erişteye benzer bir yapısı bulunan Noodle ile öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Son zamanlarda Noodle ile yapılan tamir videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Son günlerde noodle ile sandalye, masa ve lavabo tamir videoları görenleri şaşırtıyor. Bir çok kişi izledikleri video sonrası kolları sıvayarak bu işe girişti. İşte o anlardan bazıları.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 06:02 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 06:02
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Noodle ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor

Sosyal medyada son zamanların en çok paylaşılan videoları arasında noodle ile tamir videoları geliyor. Çin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan ve erişteye benzer bir yapısı bulunan Noodle ile öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı.

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Noodle ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor

Bazı kişiler noodle ile yemek yaparken bazı kişiler olayı farklı boyuta taşıdı.

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Noodle ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor

Kırılan sandalye, masa ve lavaboları noodle ile tamir eden kişiler bu anları sosyal medyada paylaştı.

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Noodle ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor

Noodle ile tamir videoları büyük ilgi gördü. İşte o tamir videolarından bazıları...

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Noodle ile öyle bir şey yaptı ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor