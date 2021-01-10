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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde avını yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde avını yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi Ardahan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Kula Nehri üzerinde avını yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Buz tutan nehir üzerinde avını yiyen su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Giriş Tarihi: 10.01.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 06:45
Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, Kula Nehri üzerinde balık yerken vatandaşlar tarafından video kaydına alındı. Gündüz saatlerinde bölgede gezen bir grup vatandaş, buz tutan nehir üzerinde su samurunun balık yediği anları görmesi üzerine hemen kayda alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde balık yerken görüntülendi. Kura Nehri'nin Yalnızçam Hasköy köyü ziyaret deresi bölgesinde gündüz vakti gezen bir grup vatandaş, buz tutan nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp, o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.
ARDAHAN'DA VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Amatör kamerayla çekilen görüntülerde su samuru uzun bir süre balık yedikten sonra onu izleyenlerin tepkisini almasıyla daha tenha ve karanlık bir alan aramaya başladı.
Buz tutan nehre avıyla birlikte dalan su samuru nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.
SU SAMURLARININ 4 YAŞINA KADAR GELEBİLMELERİ ŞANS OLARAK BİLİNİYOR
Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor.