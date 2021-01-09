Nesli tükenme tehlikesi altında! Hayata böyle bağladılar

ÖMRÜ BİN YILDAN FAZLA

Dünyada nesli tükenmekte olan sedir ormanlarının en yaygın olduğu yöre, Antalya'nın Kaş, Finike, Elmalı ve Kumluca ilçesi dörtgeni. Sedir ağaçları 40 metre boya, 2 metre çapa kadar, denizden 900 metre ile 2 bin metre yüksekliğindeki alanlarda yetişiyor. Normal yetişme yüksekliği 1300- 1400 metre olan bir sedir ağacının ortalama ömrü bin yıl olsa da 2 bin ve üstü yaşında sedir ağaçları da bulunuyor. Kaş, Elmalı ve Finike üçgeninde bin yaşın üstünde çok sayıda sedir ağacının bulunduğu biliniyor.

Tohumla çalışmalarında çalışan Türkan Kazıkçı, "Sedir tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Fidan olacak, yetişecek. Torunlarımıza bırakacağız" dedi.