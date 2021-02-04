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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Nefes darlığı için hastaneye gitti! Doktor hemen ameliyata aldı öyle bir şey çıktı ki Nefes darlığı için hastaneye gitti! Doktor hemen ameliyata aldı öyle bir şey çıktı ki
Hindistan'da nehir kenarında arkadaşlarıyla oynayan Anil Barela isimli çocuk nefes almakta güçlük çekmeye başlayınca ailesi tarafından hemen hastaneye götürüldü. Doktor yaptığı kontrol sonrası çocuğu acil ameliyata alırken, "hayatımda böylesiyle daha önce hiç karşılaşmadım" dedi.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 06:25
Hindistan'da nehir kenarında arkadaşlarıyla oynayan çocuk nefes darlığı için ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktor yaptığı kontrol sonrası hayatının şokunu yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hindistan'da nehir kenarında arkadaşlarıyla oynayan 12 yaşındaki Anil Barela isimli çocuk, 9 santimetre büyüklüğünde bir balık yuttu.
Balığın sürekli hareket etmesi nedeniyle nefes almakta güçlük yaşamaya başlayan çocuğun kanındaki oksijen oranının da ciddi oranda düşüş göstermesi sonucunda çocuk x-ray cihazından geçirildi.
Çekimlerde ciğerlerinde dolaşan balık tespit edilince çocuk hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 45 dakikalık operasyonun ardından balık, canlı olarak çıkarıldı.Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Pramod Jhawar, 20 yıllık doktorluk hayatı süresince ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını kaydetti.
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