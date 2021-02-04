Nefes darlığı için hastaneye gitti! Doktor hemen ameliyata aldı öyle bir şey çıktı ki

Hindistan'da nehir kenarında arkadaşlarıyla oynayan Anil Barela isimli çocuk nefes almakta güçlük çekmeye başlayınca ailesi tarafından hemen hastaneye götürüldü. Doktor yaptığı kontrol sonrası çocuğu acil ameliyata alırken, "hayatımda böylesiyle daha önce hiç karşılaşmadım" dedi.

Giriş Tarihi: 04.02.2021 06:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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