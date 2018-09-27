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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmayan yiyecekler

"Kalorisiz yiyecek" diye bir şey yoktur. Yediğimiz en hafif meyveler sebzeler bile vücudumuza girip sindirildiğinde kaloriye dönüşür. Ancak kilo aldırmayan yiyeceklerden bahsedebiliriz ki bunlar genelde nişastalı olmayan sebzeler ve meyvelerdir. Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young ne kadar yenirse yenilin kilo aldırmayan yiyecekleri sıraladı...

Giriş Tarihi: 27.09.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 17:25
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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmayan yiyecekler

Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young kilo aldırmayan yiyecekleri sizler için sıraladı. Young'a göre bu meyve ve sebzelerin kilo aldırmamasının sebepleri şunlar:

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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmayan yiyecekler

Yapılarının önemli bir kısmı sudur.

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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmayan yiyecekler

Kalorileri düşüktür.

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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmayan yiyecekler

Kolayca doymanızı ve tok kalmanızı sağlayan lifler içerirler.

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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmayan yiyecekler

Bu sebze ve meyvelerin proteini yüksek olmasa da vitamin, antioksidan ve diğer besleyici maddeler açısından zengin oldukları söylenebilir.