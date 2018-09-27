Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmayan yiyecekler

"Kalorisiz yiyecek" diye bir şey yoktur. Yediğimiz en hafif meyveler sebzeler bile vücudumuza girip sindirildiğinde kaloriye dönüşür. Ancak kilo aldırmayan yiyeceklerden bahsedebiliriz ki bunlar genelde nişastalı olmayan sebzeler ve meyvelerdir. Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young ne kadar yenirse yenilin kilo aldırmayan yiyecekleri sıraladı...