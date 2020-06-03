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Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?
Nazım Hikmet Ran kimdir? Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 57'nci yılında anılıyor. Aynı zamanda roman ve oyun yazarı Ran, 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya geldi. Yaşamı boyunca sayısız esere imza atan ve birçok ödüle değer görülen usta edebiyatçı, 3 Haziran 1963 tarihinde kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Peki, Nazım Hikmet kimdir? İşte Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...
Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 09:27
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