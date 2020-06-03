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Haberler Galeri Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?

Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?

Nazım Hikmet Ran kimdir? Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 57'nci yılında anılıyor. Aynı zamanda roman ve oyun yazarı Ran, 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya geldi. Yaşamı boyunca sayısız esere imza atan ve birçok ödüle değer görülen usta edebiyatçı, 3 Haziran 1963 tarihinde kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Peki, Nazım Hikmet kimdir? İşte Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 09:27
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Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?

1902'de dünyaya gelen, şiirleri 50'den fazla diler çevrilen ünlü şair, roman ve oyun yazarı Nazım Hikmet Ran doğumunun 115'inci yılında anılıyor. Güzel yüzlü şair olarak bilinen Nazım Hikmet Ran'ın öllüm yıldönümünde sevenleri sosyal medya hesaplarından şairin sözlerini paylaşıyorlar. Nazım Hikmet Ran'ın doğumu, Nazım Hikmet'in vefatı, Nazım Hikmet'in hayatı hakkında merak edilen her şey ahaber.com.tr'de. İşte Nazım Hikmet'in hayat hikayesi ve şiirleri...

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Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?

NAZIM HİKMET KİMDİR?

20 Kasım 1901 tarihinde Selanik'te dünyaya gelen Nazım Hikmet, 40 gün için büyük görünmemesi amacıyla 15 Ocak 1902 doğumlu olarak anılmıştır.

3 Haziran 1963'te Moskova'da yaşamını yitirdi. Dedesi Mevlevi tarikatından Nâzım Paşa. Midhat Paşa'nın yakın arkadaşı. Babası Hikmet Bey, Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) mezunu, Kalem-i Ecnebiye'ye bağlı bir memur.

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Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?

Annesi Celile Hanım, dilci, eğitimci Enver Paşa'nın kızı. İlkokuldan sonra arkadaşı Vâlâ Nurettin'le birlikte Mekteb-i Sultani'nin hazırlık sınıfına yazıldı. Ailesi parasal sıkıntıya düşünce ertesi yıl Nişantaşı Sultanisi'ne devam etti. Dedesi Nâzım Paşa'nın etkisiyle şiir yazmaya başladı. 1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girdi. 1919'da mezun oldu, Hamidiye Kruvazörü'ne güverte subayı olarak atadı. Aynı yıl kış aylarında daha önce yakalandığı zatülcenp hastalığı tekrar etti. Sağlık kurulu raporuyla 1920'de askerlikten çıkarıldı. Bu sırada hececi şairler arasında genç bir ses olarak ünlendi. Bahriye Mektebi'nden öğretmeni olan Yahya Kemal Beyatlı'ya hayrandı. Yazdığı şiirleri gösterip eleştirilerini alıyordu. 1920'de Alemdar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada birincilik kazandı. Bu ödül ününü artırdı.

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Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?

İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde heyecanlı direniş şiirleri yazdı. 1921'de arkadaşı Vâlâ Nurettin ile birlikte Ankara'ya gitti. İstanbul gençliğini milli mücadeleye katılmaya çağıran bir şiir yazdılar. Şiir çok beğenilince Bolu'ya öğretmen olarak atandılar. Bolu'da kalpaklı bu iki genç tepki gördü. Peşlerine gizli polis takıldı. Nâzım ile Vâlâ Nurettin Moskova'ya gitmeye karar verdiler. Batum üzerinden Moskova'ya ulaşıp "Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi"ne kaydoldular. Nâzım burada "serbest şiirle" tanıştı. İlk serbest şiirlerini yazdı. Bunlardan bazıları 1923'te Yeni Hayat, Aydınlık gibi dergilerde yayınlandı.

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Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?

İLK ŞİİR KİTABI BAKÜ'DE BASILDI

Üniversiteyi bitirince 1924'te sınırdan gizlice geçerek Türkiye'ye girdi. Aydınlık dergisinde çalışmaya başladı. İzlendiğini anlayınca İzmir'e geçti. 1925'te Şeyh Sait isyanı nedeniyle başlatılan soruşturmalar sırasında gıyabında 15 yıla mahkum edildi. Tekrar yurtdışına kaçtı. 1926'da çıkan aftan yararlandırılmadı. Gizli örgüt üyesi olmak suçlamasıyla 3 ay daha hapse mahkum edildi. 1928'de Bakü'de ilk şiir kitabı "Güneşi İçenlerin Türküsü" basıldı. Aynı yıl yine gizlice Türkiye'ye döndü. Yakalanıp Ankara'ya götürüldü. Kısa bir tutukluluğun ardından serbest kaldı. İstanbul'da Zekeriya Sertel'in yayınladığı "Resimli Ay" dergisinin yazarları arasına katıldı.