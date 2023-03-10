HaberlerGaleriNaci Görür'den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden! Adalar ve Kumburgaz fay kolu...
Naci Görür'den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden! Adalar ve Kumburgaz fay kolu...
Olası Marmara depremine karşı vatandaşlar daha çok bilgi almak için son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunarak İstanbul'un Avrupa Yakasında oturan vatandaşları uyardı. Peki İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde olur? İstanbul'da hangi ilçeler daha güvenli? İşte olası Marmara depremine ilişkin senaryolar...