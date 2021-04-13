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Müzayede satın aldığı evden çıktı! Farkında olmadan servete kondu...

Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok. İşte tam da bu kural bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor. Satın aldığı evin garajında otomobil olduğunu fark eden kişi şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 06:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 06:36
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Müzayede satın aldığı evden çıktı! Farkında olmadan servete kondu...

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

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Müzayede satın aldığı evden çıktı! Farkında olmadan servete kondu...

Fakat alt katındaki garajda bir araç görünüyordu.

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Müzayede satın aldığı evden çıktı! Farkında olmadan servete kondu...

Tabi bu sıradan bir otomobil değildi.

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Müzayede satın aldığı evden çıktı! Farkında olmadan servete kondu...

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu.

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Müzayede satın aldığı evden çıktı! Farkında olmadan servete kondu...

Üstelik çok da eski görünmüyordu.