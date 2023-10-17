Müslüme'nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı! Cinayetten beraat, geline cinsel saldırıdan 28 yıl hapis

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 2 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Tutuklu büyükbaba Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Sanık büyükbaba, gelinine karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 28 yıl, bu saldırı sonucunda doğduğu belirlenen kız çocuğuna karşı "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı"ndan da 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 16:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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