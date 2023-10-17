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Haberler Galeri Müslüme'nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı! Cinayetten beraat, geline cinsel saldırıdan 28 yıl hapis

Müslüme'nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı! Cinayetten beraat, geline cinsel saldırıdan 28 yıl hapis

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 2 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Tutuklu büyükbaba Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Sanık büyükbaba, gelinine karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 28 yıl, bu saldırı sonucunda doğduğu belirlenen kız çocuğuna karşı "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı"ndan da 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 16:41
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Müslüme’nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı! Cinayetten beraat, geline cinsel saldırıdan 28 yıl hapis

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

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Müslüme’nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı! Cinayetten beraat, geline cinsel saldırıdan 28 yıl hapis

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını tekrar etmesinin ardından H. Yağal'ın savunması alındı.

Sanık H. Yağal, "Söyleyeceğim bir şey kalmadı. Benim hiçbir suçum yok." dedi.

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Müslüme’nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı! Cinayetten beraat, geline cinsel saldırıdan 28 yıl hapis

Mahkeme heyeti, büyükbaba H. Yağal'ın Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.

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Müslüme’nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı! Cinayetten beraat, geline cinsel saldırıdan 28 yıl hapis

H. Yağal, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, "akrabaya karşı" ve "birden fazla işlenmesi" dikkate alınarak 28 yıla çıkarıldı.

Tutuklu H. Yağal ayrıca, gelinine karşı "cinsel saldırı" sonucu doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı"ndan 3 yıl hapse mahkum edildi. Suçun, "kendi kızına" karşı işlenmesi gerekçesiyle ceza 5 yıl 7 ay 15 güne yükseltildi.

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Müslüme’nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı! Cinayetten beraat, geline cinsel saldırıdan 28 yıl hapis

Toplamda 33 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırılan H. Yağal'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın ise beraatine karar verdi.