Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde savcılık harekete geçti! 3 isim gözaltına alındı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019'da İstanbul'da ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Zeynep'i bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ablaları, sevgilisi Ecevit'in şüpheli olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Yayında aktarılan bilgilerin ardından Zeynep'in öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti. Cinayet soruşturmasına dönen davada savcılık talimatıyla hareke geçildi. Zeynep'in en yakınındaki 3 isim gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'da Zeynep Güngör cinayetinde yaşananlar...