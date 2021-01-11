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Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde savcılık harekete geçti! 3 isim gözaltına alındı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019'da İstanbul'da ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Zeynep'i bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ablaları, sevgilisi Ecevit'in şüpheli olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Yayında aktarılan bilgilerin ardından Zeynep'in öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti. Cinayet soruşturmasına dönen davada savcılık talimatıyla hareke geçildi. Zeynep'in en yakınındaki 3 isim gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'da Zeynep Güngör cinayetinde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 13:54
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Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde savcılık harekete geçti! 3 isim gözaltına alındı

34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 günü ortadan kayboldu. Zeynep'ten aylardır haber alamayan kardeşleri öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde savcılık harekete geçti! 3 isim gözaltına alındı

Canlı yayına katılan 3 abla, Zeynep Güngör'ün Ecevit adından bir sevgilisi olduğunu ve kaybolduğu gün onunla buluştuğunu söyledi.

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Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde savcılık harekete geçti! 3 isim gözaltına alındı

Abilerinin de buluştuklarından haberi olduğunu söyleyen ablaları, onun da kaybında şüpheli olabileceğini belirtti.

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Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde savcılık harekete geçti! 3 isim gözaltına alındı

Yayında aktarılan bilgilerin ardından devreye giren İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör'ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti.

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Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde savcılık harekete geçti! 3 isim gözaltına alındı

Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Zeynep Güngör'ün katilinin bulunması için başlatılan soruşturmada savının talimatıyla 3 ayrı ilde 3 ayrı operasyon düzenlendi.