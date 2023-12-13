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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti kayınvalide gözaltında

Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti kayınvalide gözaltında

24 yaşındaki 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik, 8 Ocak Pazar günü Konya'daki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Uzun süre hastanede tedavi gören genç kadın, 7 aylık yaşam mücadelesini 2 Temmuz'da kaybetti. Hastanedeki ifadesinde mimiklerini kullanarak sorulara yanıt veren genç kadın, kendisini kocası Ümit'in vurduğunu belirtti. Müge Anlı yayınında konuşulanları ihbar kabul eden savcılık kayınvalide Navruz Çelik için harekete geçti. İşte son yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 13:57
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Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti kayınvalide gözaltında

8 Ocak'ta Konya Ilgın'daki evinde başından vurulmuş halde bulunan Sıdıka Çelik, 2 Temmuz'da yaşam mücadelesini kaybetti. Bu ölümü şüpheli kılansa olaydan önce yaşananlardı.

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Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti kayınvalide gözaltında

İddiaya göre 6 senelik evli olan Ümit Çelik ve Sıdıka Çelik çiftinin arasına başka bir kadın girdi. Bu ihaneti kısa süre önce öğrenen Sıdıka Çelik, olay günü kocası ve sevgilisini yan yana yakaladı.

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Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti kayınvalide gözaltında

Gördüğü ihanet karşısında Sıdıka Çelik önce darbedildi ve ailesine göre darp olayının ardından da canına kast edildi.

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Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti kayınvalide gözaltında

Tedavi gördüğü hastanede Sıdıka Çelik'in gözleriyle işaret ettiği tek bir isim vardı o da kocası Ümit Çelik idi. Samet Bey'in yayına gönderdiği videoda sorulan sorulara mimikleriyle cevap veren Sıdıka Çelik'in, kendisini eşi Ümit'in vurduğunu söylediği ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti kayınvalide gözaltında

Sıdıka Çelik'in 6 ay boyunca verdiği hayat mücadelesinde Ümit Çelik iddiaya göre bir kez bile onun yanında olmadı.