13 Aralık 2023, Çarşamba
Müge Anlı’daki Sıdıka Çelik olayıyla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti kayınvalide gözaltında
24 yaşındaki 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik, 8 Ocak Pazar günü Konya'daki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Uzun süre hastanede tedavi gören genç kadın, 7 aylık yaşam mücadelesini 2 Temmuz'da kaybetti. Hastanedeki ifadesinde mimiklerini kullanarak sorulara yanıt veren genç kadın, kendisini kocası Ümit'in vurduğunu belirtti. Müge Anlı yayınında konuşulanları ihbar kabul eden savcılık kayınvalide Navruz Çelik için harekete geçti. İşte son yaşanan gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 13:57
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