Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin akıbeti belli oldu

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan Şiar Kılıç cinayeti tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Annesi Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı tarafından yakılarak öldürülen Şiar'ın ölümü sonrası baba, Aile mahkemesine başvurarak Şiar'ın kardeşlerinin velayetini istedi. Son dakika haberine göre mahkeme, 6 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin velayetini babaya verdi.