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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin akıbeti belli oldu

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan Şiar Kılıç cinayeti tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Annesi Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı tarafından yakılarak öldürülen Şiar'ın ölümü sonrası baba, Aile mahkemesine başvurarak Şiar'ın kardeşlerinin velayetini istedi. Son dakika haberine göre mahkeme, 6 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin velayetini babaya verdi.

Giriş Tarihi: 01.09.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 12:13
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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin akıbeti belli oldu

Müge Anlı programında uzun süredir işlenen Şiar K. cinayetinin perde arkası geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkmıştı. Annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar A., Atv ekranlarında, Müge Anlı'nın programında canlı yayında kan donduran bir itirafta bulunmuştu.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin akıbeti belli oldu

Anne Gülizar .A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin akıbeti belli oldu

Feci şekilde dövüldükten sonra yakılarak öldürülen küçük Şiar'ın öldürülmesi olayında annesi Gülüzar A. ve sevgili Hami K. tutuklanmıştı.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin akıbeti belli oldu

VELAYET BABAYA VERİLDİ

Şiar'ın babası Samet K., 6 ve 7 yaşındaki kızlarının velayetini almak için vekili Av. Gültekin Gepek ile Aile mahkemesine başvurdu. Gülüzar K.'nın tutuklanması sonrası mahkeme, Şiar'ın iki kız kardeşinin velayetinin geçici olarak baba Samet K.'ya verilmesine karar verdi.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar'ın kardeşlerinin akıbeti belli oldu

AVUKAT SABAHA KONUŞTU

Mahkemenin kararı sonrası Şiar'ın babasının avukatı SABAH'a konuştu. Gepek açıklamasında, "Şiar'ın ölümü ile ilgili ciddi şüphelerimiz olduğu için velayetin değiştirilmesi davası açtık. Şüphelerimizin her geçen gün artması sebebiyle mahkemeye birden fazla dilekçe ile geçici velayet talebinde bulunduk. Talebimiz kabul edildi.