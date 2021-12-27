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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Mülkiye Kazan olayında flaş gelişme! Telefon sinyali ele verdi! Gözaltındaki nişanlı tutuklandı

Müge Anlı’daki Mülkiye Kazan olayında flaş gelişme! Telefon sinyali ele verdi! Gözaltındaki nişanlı tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mülkiye Kazan olayı ile son dakika gelişmeleri yaşandı. İhanet uğradığı iddiasıyla sık sık tartıştığı nişanlısı ile düğün alışverişine giden Mülkiye Kazan'dan bir daha haber alınamadı. Genç kızın ailesi kuzeni ve aynı zamanda nişanlısı olan Mustafa'dan şüphelendikleri iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı canlı yayınına katılmak için yola çıktığı sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Mustafa tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Mülkiye Kazan'ın kaybında yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:03
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Müge Anlı’daki Mülkiye Kazan olayında flaş gelişme! Telefon sinyali ele verdi! Gözaltındaki nişanlı tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mülkiye Kazan'ın kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. Şüphelerin odağında olan ve Müge Anlı'ya yaptığı açıklamalarla tepki çeken nişanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı’daki Mülkiye Kazan olayında flaş gelişme! Telefon sinyali ele verdi! Gözaltındaki nişanlı tutuklandı

KÖYÜN YAKININDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

23 yaşındaki Mülkiye 16 Kasım Salı günü Şanlıurfa Viranşehir'de şüpheli şekilde kaybolmuş, ailesi 35 gün sonra Müge Anlı programına katılarak yardım istemişti. Canlı yayına telefon bağlanan muhtar, nişanlısının yaşadığı köyün 5 kilometre uzağında bir kadın cenazesi bulunduğunu ihbar etmişti.

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Müge Anlı’daki Mülkiye Kazan olayında flaş gelişme! Telefon sinyali ele verdi! Gözaltındaki nişanlı tutuklandı

'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Düğününe günler kala kaybolan Mülkiye'nin kaybıyla ilgili aynı zamanda kuzeni olan nişanlısı Mustafa Asan, Mardin'de JASAT dedektifleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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Müge Anlı’daki Mülkiye Kazan olayında flaş gelişme! Telefon sinyali ele verdi! Gözaltındaki nişanlı tutuklandı

Sorgusunun dördüncü gününde adliyeye gönderilen Mustafa Asan, savcıya verdiği 2 saatlik ifadenin ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı’daki Mülkiye Kazan olayında flaş gelişme! Telefon sinyali ele verdi! Gözaltındaki nişanlı tutuklandı

TELEFON SİNYALİ ELE VERDİ

İfadesinde hiçbir suçlamayı kabul etmezken, telefon sinyali her şeyi ortaya çıkardı. Mustafa Asan'ın aynı saatlerde Mülkiye Kazan'ın son telefon sinyalinin geldiği yerde bulunduğu ortaya çıktı.