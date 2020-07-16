Müge Anlı'daki Dursiye Sağlam cinayetinde karar verildi! Müge Anlı ile gündeme oturan Dursiye Sağlam...

SUÇLAMALARI REDDETTİ

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, Dursiye Sağlam'ın ailesi ve avukatı ile sanık Ahmet Cönk ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, Dursiye Sağlam'ın ailesi ve avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddetti.