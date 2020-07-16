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Müge Anlı'daki Dursiye Sağlam cinayetinde karar verildi! Müge Anlı ile gündeme oturan Dursiye Sağlam...
Müge Anlı'nın programında işlenen Dursiye Sağlam cinayeti hakkında karar verildi. Türkiye'nin gündemine oturan Dursiye Sağlam cinayeti, Müge Anlı'nın programının ardından emniyete taşındı. Müge Anlı'ya 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam için başvuran ailesi, suçluların bulunmasını istemişti. İşte Dursiye Sağlam cinayetinin sanığına verilen ceza...
Giriş Tarihi: 16.07.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 22:13
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