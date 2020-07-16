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Haberler Galeri Müge Anlı'daki Dursiye Sağlam cinayetinde karar verildi! Müge Anlı ile gündeme oturan Dursiye Sağlam...

Müge Anlı'daki Dursiye Sağlam cinayetinde karar verildi! Müge Anlı ile gündeme oturan Dursiye Sağlam...

Müge Anlı'nın programında işlenen Dursiye Sağlam cinayeti hakkında karar verildi. Türkiye'nin gündemine oturan Dursiye Sağlam cinayeti, Müge Anlı'nın programının ardından emniyete taşındı. Müge Anlı'ya 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam için başvuran ailesi, suçluların bulunmasını istemişti. İşte Dursiye Sağlam cinayetinin sanığına verilen ceza...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 22:13
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Müge Anlı'daki Dursiye Sağlam cinayetinde karar verildi! Müge Anlı ile gündeme oturan Dursiye Sağlam...

Dursiye Sağlam cinayeti, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Öldürülen 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın cinayeti ile hakim karşısına çıkan sanık için karar verildi. İşte Müge Anlı ile gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Dursiye Sağlam cinayeti sanığının cezası...

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Müge Anlı'daki Dursiye Sağlam cinayetinde karar verildi! Müge Anlı ile gündeme oturan Dursiye Sağlam...

DURSİYE SAĞLAM OLAYI

Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam (44), 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti. Jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Çobanlar kara yolunun Sülümenli beldesi mevkisinde Sağlam'ın cesedinin yarı yanmış halde bulunmasının ardından Ahmet Cönk, cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.

MÜGE ANLI HER ŞEYİ BÖYLE AÇIKLADI | İZLE

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Müge Anlı'daki Dursiye Sağlam cinayetinde karar verildi! Müge Anlı ile gündeme oturan Dursiye Sağlam...

SUÇLAMALARI REDDETTİ

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, Dursiye Sağlam'ın ailesi ve avukatı ile sanık Ahmet Cönk ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, Dursiye Sağlam'ın ailesi ve avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddetti.

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Müge Anlı'daki Dursiye Sağlam cinayetinde karar verildi! Müge Anlı ile gündeme oturan Dursiye Sağlam...

İŞTE VERİLEN CEZA

Sanık Ahmet Cönk de hakkındaki iddiaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

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Müge Anlı'daki Dursiye Sağlam cinayetinde karar verildi! Müge Anlı ile gündeme oturan Dursiye Sağlam...

Mahkeme sonrasında gazetecilere açıklama yapan müdahil avukatı Burcu Seyhan, gazetecilere, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını anımsatarak, Ahmet Cönk hakkında iyi hal indirimi uygulanmadığını aktardı.