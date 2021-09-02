02 Eylül 2021, Perşembe
Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok ifade! Katil zanlısının en yakını tek tek anlattı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınan Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Cinayetten tutuklanan Afgan çobanın masum olduğu iddiaları gündeme gelirken katil zanlısı Esra Taş'ın yakın arkadaşı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bugünkü yayına katılan genç kadın, Esra Taş'ın ifadeye gitmeden önce aralarında geçen konuşmayı tek tek anlattı.
Giriş Tarihi: 02.09.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 16:08
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