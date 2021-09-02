Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok ifade! Katil zanlısının en yakını tek tek anlattı

"OLAY MANTIĞA UYMUYOR"

"Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır. Olay mantığa uymuyor. Kıskançlık nedeniyle Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığım mantığa aykırıdır. Ben Hüseyin ile gittiğimiz kafeden tanışıyorum."