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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok ifade! Katil zanlısının en yakını tek tek anlattı

Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok ifade! Katil zanlısının en yakını tek tek anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınan Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Cinayetten tutuklanan Afgan çobanın masum olduğu iddiaları gündeme gelirken katil zanlısı Esra Taş'ın yakın arkadaşı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bugünkü yayına katılan genç kadın, Esra Taş'ın ifadeye gitmeden önce aralarında geçen konuşmayı tek tek anlattı.

Giriş Tarihi: 02.09.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 16:08
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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok ifade! Katil zanlısının en yakını tek tek anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Cinayetin katil zanlısı Esra Taş'ın yakın arkadaşı, bugünkü yayına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok ifade! Katil zanlısının en yakını tek tek anlattı

Korkunç cinayeti araştırması için kurulan özel ekibin düzenlediği operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettiricisi olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok ifade! Katil zanlısının en yakını tek tek anlattı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Abdullah Başdemir ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Başdemir, şunları söyledi:

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok ifade! Katil zanlısının en yakını tek tek anlattı

"OLAY MANTIĞA UYMUYOR"

"Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır. Olay mantığa uymuyor. Kıskançlık nedeniyle Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığım mantığa aykırıdır. Ben Hüseyin ile gittiğimiz kafeden tanışıyorum."

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetiyle ilgili şok ifade! Katil zanlısının en yakını tek tek anlattı

"Esra ile ayrıldıktan sonra Hüseyin ile saniyede karşılaştık. Tokalaşıp birlikte sohbet ettik. Hüseyin'e karşı herhangi bir husumetim olamaz. Esra Hüseyin'den ayrıldıktan sonra benimle olmaya başladı.