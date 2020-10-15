Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun’un parmak izleri bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişmeler yaşandı. Savcılık tarafından olaya dair araştırmalar sürerken Aleyna'nın ölü bulunduğu evde yapılan incelemenin raporu dava dosyasına dahil oldu. Rapor Aleyna'nın öldüğü gece evde yalnız olmadığını kanıtlarken parmak izleri sayesinde Ümitcan'ın evde olduğunu da kesin bir şekilde ortaya çıkardı.