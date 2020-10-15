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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun’un parmak izleri bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişmeler yaşandı. Savcılık tarafından olaya dair araştırmalar sürerken Aleyna'nın ölü bulunduğu evde yapılan incelemenin raporu dava dosyasına dahil oldu. Rapor Aleyna'nın öldüğü gece evde yalnız olmadığını kanıtlarken parmak izleri sayesinde Ümitcan'ın evde olduğunu da kesin bir şekilde ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 13:27
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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun’un parmak izleri bulundu

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evinde ölü bulunmasının ardından ortaya çıkan gerçekler tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Aleyna'nın yakın çevresi genç kızın ölümünde baş şüpheli olarak Ümitcan Uygun'u işaret etti.

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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun’un parmak izleri bulundu

Savcılığın olaya ilişkin soruşturması hala sürerken Aleyna'nın ölü bulunduğu evde yapılan incelemenin raporu dava dosyasına eklendi. Raporda o geceye dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun’un parmak izleri bulundu

EVDE İKİ KİŞİNİN OLDUĞU KANITLANDI

Olay günü Aleyna'nın bulunduğu evde iki kişilik servis açıldığı ve içki şişelerinden birinin kırıldığı, diğerinin yarım vaziyette evde bulunduğu raporda yer aldı.

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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun’un parmak izleri bulundu

PARMAK İZLERİ ÜMİTCAN'A AİT ÇIKTI!

Ümitcan Uygun olayın gerçekleştiği gece Aleyna'yı kapıdan bırakıp eve girmediğini iddia etse de bardaklarda yapılan parmak izi incelemesinde, bulunan izlerin bir kısmının Ümitcan'a ait olduğu kanıtlandı.

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Müge Anlı’daki Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun’un parmak izleri bulundu

İFADESİNDEKİ ÇELİŞKİLER BİR BİR ORTAYA ÇIKARTILDI

Olay yeri inceleme raporunda bir numaralı şüpheli olan Ümitcan Uygun'un ifadelerindeki çelişki bir bir ortaya çıktı. Akşam Aleyna'yı bırakmasının ardından eve gidip yattığını iddia eden Ümitcan'ın ifadesinin tamamen gerçeklikle uyuşmadığı kanıtlandı.