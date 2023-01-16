16 Ocak 2023, Pazartesi
Müge Anlı’da üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı kandırdı annesinin feryatları stüdyoyu inletti
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen üfürükçü skandalı izleyicileri çıldırttı. Yayına katılan Baltacı ailesi 50 yaşındaki Süleyman'ın 18 yaşındaki kızları Hilal'i kaçırdığını iddia etti. Yayına telefonla bağlanan genç kız ise "Onun yanında güvendeyim" dedi. Genç kızın annesi bu cevabın üzerine gözyaşlarına boğulurken Müge Anlı, Hilal'e sitem etti.
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:23
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