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Müge Anlı’da üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı kandırdı annesinin feryatları stüdyoyu inletti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen üfürükçü skandalı izleyicileri çıldırttı. Yayına katılan Baltacı ailesi 50 yaşındaki Süleyman'ın 18 yaşındaki kızları Hilal'i kaçırdığını iddia etti. Yayına telefonla bağlanan genç kız ise "Onun yanında güvendeyim" dedi. Genç kızın annesi bu cevabın üzerine gözyaşlarına boğulurken Müge Anlı, Hilal'e sitem etti.

Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:23
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Müge Anlı’da üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı kandırdı annesinin feryatları stüdyoyu inletti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te inanılmaz bir olay yaşandı. İddialara göre; 50 yaşındaki üfürükçü Süleyman, 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı kaçırdı.

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Müge Anlı’da üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı kandırdı annesinin feryatları stüdyoyu inletti

Genç kızın ailesi ise Müge Anlı'ya katıldı. Kızlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

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Müge Anlı’da üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı kandırdı annesinin feryatları stüdyoyu inletti

"SENİ KANDIRDI BEYNİNE GİRDİ"

Anne Baltacı, "Kızımı kandırdı götürdü. 16 gündür sesini duymuyorum. O adam iyi birisi değil. Seni kandırdı. Beynine girdi. Evine dön annem. Baban da senin yanında. Bizden korkma evine dön annecim benim" diyerek ağladı.

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Müge Anlı’da üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı kandırdı annesinin feryatları stüdyoyu inletti

Müge Anlı'nın ekibi ise kısa sürede genç kıza ulaştı. Yayına telefonla bağlanan Hilal, şu ifadeleri kullandı:

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Müge Anlı’da üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı kandırdı annesinin feryatları stüdyoyu inletti

"Ben iyiyim. Sen kovmadın mı beni yanından anne? Bana 'Senin Allah belanı versin. Keşke geberseydin. Seni doğuracağıma taş doğursaydım' demedin mi?" ifadelerini kullandı.