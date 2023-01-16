Müge Anlı’da üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı kandırdı annesinin feryatları stüdyoyu inletti

"SENİ KANDIRDI BEYNİNE GİRDİ"

Anne Baltacı, "Kızımı kandırdı götürdü. 16 gündür sesini duymuyorum. O adam iyi birisi değil. Seni kandırdı. Beynine girdi. Evine dön annem. Baban da senin yanında. Bizden korkma evine dön annecim benim" diyerek ağladı.