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Müge Anlı’da Türkiye’nin beklediği kavuşma gerçekleşti! Lalizer Özdemir canlı yayına geldi
Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi tüm Türkiye'yi duygulandırdı. 20 Aralık'ta kızına sinirlenerek evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir'den haber alınamamıştı. Lalizer Özdemir'in kızı Ayşe Özdemir Müge Anlı'ya katılarak annesini bulabilmek için yardım istemişti. Tüm Türkiye'nin beklediği buluşma bugünkü canlı yayınında gerçekleşti. Lalizer Özdemir ve kızı Ayşe Özdemir'in kavuşma anı milyonlarca insana duygusal anlar yaşattı.
STÜDYODA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BULUŞMA - VİDEO
Giriş Tarihi: 13.01.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 13:44
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