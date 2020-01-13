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Müge Anlı’da Türkiye’nin beklediği kavuşma gerçekleşti! Lalizer Özdemir canlı yayına geldi

Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi tüm Türkiye'yi duygulandırdı. 20 Aralık'ta kızına sinirlenerek evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir'den haber alınamamıştı. Lalizer Özdemir'in kızı Ayşe Özdemir Müge Anlı'ya katılarak annesini bulabilmek için yardım istemişti. Tüm Türkiye'nin beklediği buluşma bugünkü canlı yayınında gerçekleşti. Lalizer Özdemir ve kızı Ayşe Özdemir'in kavuşma anı milyonlarca insana duygusal anlar yaşattı.

STÜDYODA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BULUŞMA - VİDEO

ANNESİNİN AYAKLARINI ÖPTÜ - VİDEO

Giriş Tarihi: 13.01.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 13:44
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Müge Anlı’da Türkiye’nin beklediği kavuşma gerçekleşti! Lalizer Özdemir canlı yayına geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında tüm Türkiye'nin beklediği buluşma gerçekleşti. Kızıyla yaşadığı tartışma sonrası bir daha eve dönmeyen ve günlerdir haber alınamayan Lalizer Özdemir, kızının geri dön çağrısını karşılıksız bırakmadı. Ayşe Özdemir canlı yayına gelen annesi Lalizer Özdemir'in ayaklarına kapandı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar…

STÜDYODA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BULUŞMA - VİDEO

ANNESİNİN AYAKLARINI ÖPTÜ - VİDEO

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Müge Anlı’da Türkiye’nin beklediği kavuşma gerçekleşti! Lalizer Özdemir canlı yayına geldi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 20 Aralık 2019'da kızı ile tartıştıktan sonra evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki Lalizer Özdemir, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın çabalarıyla bulundu.

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Müge Anlı’da Türkiye’nin beklediği kavuşma gerçekleşti! Lalizer Özdemir canlı yayına geldi

25 gün boyunca annesinden hiçbir haber alamayan Ayşe Özdemir, gözyaşları içinde Müge Anlı'ya katılarak annesinin eve geri dönmesini istedi.

STÜDYODA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BULUŞMA - VİDEO

ANNESİNİN AYAKLARINI ÖPTÜ - VİDEO

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Müge Anlı’da Türkiye’nin beklediği kavuşma gerçekleşti! Lalizer Özdemir canlı yayına geldi

Ayşe Özdemir'in annesine "dön" diye yalvarışı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Müge Anlı’da Türkiye’nin beklediği kavuşma gerçekleşti! Lalizer Özdemir canlı yayına geldi

Kızını canlı yayında izleyen Lalizer Özdemir, gördüğü gözyaşlarına daha fazla dayanamayarak, Müge Anlı'nın da ikna çabaları sonucunda stüdyoya geldi ve sonunda beklenen buluşma gerçekleşti.