Müge Anlı’da Türkiye’nin beklediği kavuşma gerçekleşti! Lalizer Özdemir canlı yayına geldi

Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi tüm Türkiye'yi duygulandırdı. 20 Aralık'ta kızına sinirlenerek evi terk eden 70 yaşındaki Lalizer Özdemir'den haber alınamamıştı. Lalizer Özdemir'in kızı Ayşe Özdemir Müge Anlı'ya katılarak annesini bulabilmek için yardım istemişti. Tüm Türkiye'nin beklediği buluşma bugünkü canlı yayınında gerçekleşti. Lalizer Özdemir ve kızı Ayşe Özdemir'in kavuşma anı milyonlarca insana duygusal anlar yaşattı.

STÜDYODA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BULUŞMA - VİDEO