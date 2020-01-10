Müge Anlı'da şok eden dolandırıcılık! Evlilik mağdurlarının sayısı artıyor

Hatay'da yaşayan Ekrem isimli arkadaşından bahseden Cengiz Bey, onun komşusu olduğunu ve sonuna kadar ona kefil olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine İbrahim Karaman, babası ve annesiyle birlikte Hatay'a gitti. Aileye eşlik eden Cengiz Bey onları Ekrem isimli şahısla buluşturdu.