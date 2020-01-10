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Müge Anlı'da şok eden dolandırıcılık! Evlilik mağdurlarının sayısı artıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen dolandırıcılık olayı herkesi şok etti. Müge Anlı canlı yayınına katılan İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını ileri sürerek yardım isterken aynı şekilde dolandırılan kişilerin sayısının giderek artması olay trajik bir durum aldı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 18:12
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Müge Anlı'da şok eden dolandırıcılık! Evlilik mağdurlarının sayısı artıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden bir olay yaşandı. Annesi ve babasıyla birlikte Nevşehir'de yaşayan 26 yaşındaki İbrahim Karaman ailesine evlenmek istediğini söyleyince baba Osman Karaman Cengiz isimli bir şahsa durumdan bahsetti. O da oğullarını evlendirmeleri için kendilerine aracı buldu.

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Müge Anlı'da şok eden dolandırıcılık! Evlilik mağdurlarının sayısı artıyor

Hatay'da yaşayan Ekrem isimli arkadaşından bahseden Cengiz Bey, onun komşusu olduğunu ve sonuna kadar ona kefil olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine İbrahim Karaman, babası ve annesiyle birlikte Hatay'a gitti. Aileye eşlik eden Cengiz Bey onları Ekrem isimli şahısla buluşturdu.

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Müge Anlı'da şok eden dolandırıcılık! Evlilik mağdurlarının sayısı artıyor

Ekrem Bey, İbrahim Karaman'ı, dayısı ve annesiyle yaşayan Suriye uyruklu Esin isimli bir kadınla tanıştırdı. Karaman ailesi Esin için dayısına 15 bin lira, aracı Cengiz Beye 10 bin lira ve Esin'e de 10 bin lira değerinde takı taktılar.

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Müge Anlı'da şok eden dolandırıcılık! Evlilik mağdurlarının sayısı artıyor

Karaman ailesi yanlarına gelinleri olacağını düşündükleri Esin'i de alarak Nevşehir'e geri döndüler. Esin 17 gün boyunca kaldığı ailenin yanına abisi ve yengesi olduğu iki kişiyi daha çağırdı. Onlarla birlikte bir gün daha evde kalan kadın ortadan kayboldu.

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Müge Anlı'da şok eden dolandırıcılık! Evlilik mağdurlarının sayısı artıyor

Esin'in kaçış hikayesi ise şöyleydi. Ağabeyi ve yengesiyle birlikte merkeze inerek telefon almak istediğini söyledi. İbrahim Karaman da onlara eşlik etti. Aradan indiler. İbrahim Bey, arabasını park ettiğinde ise bir daha evlenmek istediği şahsı göremedi… Suriye uyruklu kadın, ağabeyi ve yengesi dediği kişilerle birlikte ortadan kaybolmuştu.