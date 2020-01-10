BİZE ULAŞIN
Müge Anlı'da şok eden dolandırıcılık! Evlilik mağdurlarının sayısı artıyor
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen dolandırıcılık olayı herkesi şok etti. Müge Anlı canlı yayınına katılan İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını ileri sürerek yardım isterken aynı şekilde dolandırılan kişilerin sayısının giderek artması olay trajik bir durum aldı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 10.01.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 18:12
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20