02 Eylül 2021, Perşembe
Müge Anlı’da skandal olay! 65 yaşındaki adam oğluna istediği kadını kaçırdı! Sözleri çileden çıkardı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşkına çeviren bir olay ele alındı. 38 yaşındaki Esra isimli kadın, 3 ay önce ortadan kayboldu. Kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile, Esra'nın 65 yaşındaki evli ve 5 çocuklu Cengiz Günsar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Adamın daha önce de Esra'yı oğluna istediği ileri sürüldü. Canlı yayına telefonla bağlanan ve 12 yıldır ilişkilerini devam ettiğini ileri süren Günsar'ın açıklamaları aileyi çileden çıkardı.
Giriş Tarihi: 02.09.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 12:04
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