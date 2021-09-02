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Haberler Galeri Müge Anlı’da skandal olay! 65 yaşındaki adam oğluna istediği kadını kaçırdı! Sözleri çileden çıkardı

Müge Anlı’da skandal olay! 65 yaşındaki adam oğluna istediği kadını kaçırdı! Sözleri çileden çıkardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşkına çeviren bir olay ele alındı. 38 yaşındaki Esra isimli kadın, 3 ay önce ortadan kayboldu. Kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile, Esra'nın 65 yaşındaki evli ve 5 çocuklu Cengiz Günsar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Adamın daha önce de Esra'yı oğluna istediği ileri sürüldü. Canlı yayına telefonla bağlanan ve 12 yıldır ilişkilerini devam ettiğini ileri süren Günsar'ın açıklamaları aileyi çileden çıkardı.

Giriş Tarihi: 02.09.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 12:04
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Müge Anlı’da skandal olay! 65 yaşındaki adam oğluna istediği kadını kaçırdı! Sözleri çileden çıkardı

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşkına çeviren bir olay ele alındı. 3 aydır haber alamadıkları kızları Esra'yı bulmak için canlı yayına katılan ailenin iddiaları herkesi şoke etti.

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Müge Anlı’da skandal olay! 65 yaşındaki adam oğluna istediği kadını kaçırdı! Sözleri çileden çıkardı

38 yaşındaki Esra isimli kadın 3 ay önce ortadan kayboldu. Kızlarından hiçbir haber alamayan aile, soluğu Müge Anlı'da aldı. Perişan halde olan aile bireyleri kızlarının bulunmasını istedi.

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Müge Anlı’da skandal olay! 65 yaşındaki adam oğluna istediği kadını kaçırdı! Sözleri çileden çıkardı

Esra'yı, 5 çocuk babası 65 yaşındaki bir adamın kaçırdığı iddia edildi. Adamın daha önce de kadına oğluna istediği ileri sürüldü.

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Müge Anlı’da skandal olay! 65 yaşındaki adam oğluna istediği kadını kaçırdı! Sözleri çileden çıkardı

Aylardır hiçbir haber alınamayan Esra, Müge Anlı ekibi tarafından bulundu. Canlı yayına telefonla bağlanan genç kadının açıklamaları izleyicileri şoke etti.

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Müge Anlı’da skandal olay! 65 yaşındaki adam oğluna istediği kadını kaçırdı! Sözleri çileden çıkardı

"İMAM NİKAHI YAPTIK"

Annesiyle konuşmak istemeyen Esra şu ifadeleri kullandı:

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