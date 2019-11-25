Müge Anlı'da skandal iddia! Müge Anlı canlı yayında: Kocasını bakkala gönderdi ve...

Müge Anlı canlı yayınındaki skandal iddia herkesi şoke etti. ATV ekranlarındaki programında 2017 yılında bağ evinde ölü bulunan Mehmet Avcı'nın olayını araştıran Müge Anlı, flaş itiraflarla hayrete düştü. Herkesi şakına çeviren iddialardan birisi Mehmet Avcı, evli olan Perihan Hanıma göz koyuyor. İkinci iddiaya ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet ikisini de kameraya çekiyor ve sonra Perihan Hanım'ı tehdit ediyor. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan olaylar...