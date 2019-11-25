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Müge Anlı'da skandal iddia! Müge Anlı canlı yayında: Kocasını bakkala gönderdi ve...

Müge Anlı canlı yayınındaki skandal iddia herkesi şoke etti. ATV ekranlarındaki programında 2017 yılında bağ evinde ölü bulunan Mehmet Avcı'nın olayını araştıran Müge Anlı, flaş itiraflarla hayrete düştü. Herkesi şakına çeviren iddialardan birisi Mehmet Avcı, evli olan Perihan Hanıma göz koyuyor. İkinci iddiaya ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet ikisini de kameraya çekiyor ve sonra Perihan Hanım'ı tehdit ediyor. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan olaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 18:19
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Müge Anlı'da skandal iddia! Müge Anlı canlı yayında: Kocasını bakkala gönderdi ve...

Müge Anlı canlı yayınındaki skandal iddia herkesi şoke etti. ATV ekranlarındaki programında 2017 yılında bağ evinde ölü bulunan Mehmet Avcı'nın olayını araştıran Müge Anlı, flaş itiraflarla hayrete düştü. Herkesi şakına çeviren iddialardan birisi Mehmet Avcı, evli olan Perihan Hanıma göz koyuyor. İkinci iddiaya ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet ikisini de kameraya çekiyor ve sonra Perihan Hanım'ı tehdit ediyor. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan olaylar...

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Müge Anlı'da skandal iddia! Müge Anlı canlı yayında: Kocasını bakkala gönderdi ve...

Mehmet Avcı'nın oğlu ise babasının katilini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına geldi. Mehmet Avcı olayı ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Bugün canlı yayında taraflar yüz yüze geldi.

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Müge Anlı'da skandal iddia! Müge Anlı canlı yayında: Kocasını bakkala gönderdi ve...

ŞOKE EDEN İDDİALAR

Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. İddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma göz koyuyor.

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Müge Anlı'da skandal iddia! Müge Anlı canlı yayında: Kocasını bakkala gönderdi ve...

Başka bir iddiaya göre ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet'te ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği yer alıyor.

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Müge Anlı'da skandal iddia! Müge Anlı canlı yayında: Kocasını bakkala gönderdi ve...

Perihan Hanım kocasının Ahmet Bey tarafından bakkala gönderildğini sonra ise tek kalınca Ahmet Bey'in kendisine para teklifte bulunduğunu öne sürdü.