Müge Anlı'da Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı

ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayında Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Mustafa Celep babasını aramak için çıktığı ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hayatının gerçeğini öğrendi. Müge Anlı'da DNA örneği veren Mustafa Celep'in babası belli oldu. Müge Anlı 15 Ekim'deki programında DNA sonucunu açıkladı. Müge Anlı'nın açıkladığı DNA sonucuna göre Suat Bey'in Mustafa Celep'in babası mı amcası mı olduğu ortaya çıktı. İşte Mustafa Celep hakkındaki o gerçek...