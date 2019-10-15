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Müge Anlı'da Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı

ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayında Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Mustafa Celep babasını aramak için çıktığı ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hayatının gerçeğini öğrendi. Müge Anlı'da DNA örneği veren Mustafa Celep'in babası belli oldu. Müge Anlı 15 Ekim'deki programında DNA sonucunu açıkladı. Müge Anlı'nın açıkladığı DNA sonucuna göre Suat Bey'in Mustafa Celep'in babası mı amcası mı olduğu ortaya çıktı. İşte Mustafa Celep hakkındaki o gerçek...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 13:00
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Müge Anlı'da Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı

Müge Anlı canlı yayında Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Mustafa Celep babasını aramak için çıktığı ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hayatının gerçeğini öğrendi. Müge Anlı'da DNA örneği veren Mustafa Celep'in babası belli oldu. Müge Anlı 15 Ekim'deki programında DNA sonucunu açıkladı.

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Müge Anlı'da Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı

Müge Anlı'nın açıkladığı DNA sonucuna göre Suat Bey'in Mustafa Celep'in babası mı amcası mı olduğu ortaya çıktı. İşte Mustafa Celep hakkındaki o gerçek...

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Müge Anlı'da Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı

BABASININ KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTEDİ

Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın çocukken kendisine kötü davrandığını ve eşi Nihat'ın kardeşi Suat'ı kaçırdığını ifade etti. Amcası Nihat'tan olma Murat adında bir kardeşi olduğunu belirten Mustafa Celep anlattıklarıyla herkesi dehşete düşürdü.

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Müge Anlı'da Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı

Annesinin eşinin kardeşi Suat'ı kaçırdıktan sonra sokaklarda büyüdüğünü belirten Celep, açlıktan sokak hayvanlarının bile mamalarını yediğini söyledi. Sokaklarda büyüyen Mustafa Celep babasının kim olduğunu öğrenmek istiyordu.

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Müge Anlı'da Mustafa Celep hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı

DNA SONUCU AÇIKLANDI

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında beklenen DNA testinin sonucu açıkladı. Müge Anlı, Mustafa Celep'in babasının kim olduğunu milyonların önünde duyurdu.