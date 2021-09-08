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Müge Anlı’da mucize kavuşma! Anne hasreti böyle son buldu

27 yaşındaki Melike Oyunlu, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. 20 Ağustos 1994 yılında dünyaya gelen genç kız, annesinin akıl hastası olan babası tarafından şiddet görmesi nedeniyle anneannesinin yanına döndüğünü ve kendisinin amcasına evlatlık verildiğini, bunu öğrendiği günden beri annesi Kader'i aradığını söyledi. Canlı yayına bağlanan 2 konuk Melike'nin annesini tanıdıklarını ve iki kız kardeşi daha olduğunu söyledi. Dünkü yayında kardeşi ile kavuşan Melike, bugün de hiç görmediği annesiyle canlı yayında kavuştu.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 11:04
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Müge Anlı’da mucize kavuşma! Anne hasreti böyle son buldu

1994 yılında dünyaya gelen Melike Oyunlu, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Annesinin şiddet mağduru bir kadın olduğunu söyleyen Melike, annesiyle artık kavuşmak istediğini söyledi.

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Müge Anlı’da mucize kavuşma! Anne hasreti böyle son buldu

27 yaşında olan Melike, henüz 13 yaşındayken babası olarak bildiği kişinin amcası olduğunu öğrendi. Elinde sadece bir fotoğraf olan Oyunlu, annesini akıl hastası olan babası tarafından defalarca darbedildiğini ve bu yüzden amcası tarafından evlatlık alındığını söyledi.

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Müge Anlı’da mucize kavuşma! Anne hasreti böyle son buldu

Annesinin hikayesini anlatan Melike; genç yaşta evlenen annesinin akıl hastası olan babasından sürekli şiddet gördüğünü ve bu yüzden evliliğini sonlandırdığını söyledi.

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Müge Anlı’da mucize kavuşma! Anne hasreti böyle son buldu

Gördüğü şiddet nedeniyle annesinin dudağında iz kaldığını söyleyen Melike, kendisinin de 18 yaşında evlendiğini ve şiddet mağduru olduğunu açıkladı.

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Müge Anlı’da mucize kavuşma! Anne hasreti böyle son buldu

Ayrıldığı eşinin madde bağımlılığı olduğunu söyleyen Melike iki oğluyla birlikte yaşadığını belirtti.