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Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 2017 yılında işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı. Üç yıl önce kayıp olarak aranan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Serbest bırakılan Zeynep Ergül'den yeni bir iddia geldi. İşte 23 Aralık Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 14:53
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Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili gelişmeler Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını aramak için gelen Zeynep Ergül ile birlikte kan donduran Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili gelişmeler tekrar gün yüzüne çıktı.

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Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı

Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Tutuklanan isimlerin arasında cinayetin 1 numaralı şüphelisi olan Cahit Ergül de yer alıyor.

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Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı

Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ergül bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı.Zeynep Ergül'ün avukatı Sultan Sinem Gök de canlı yayına geldi.

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Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı

Olayla ilgili detayları Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt anlattı. Müge Anlı avukat Gök'e Ercan'ın ne anlattığını sordu.