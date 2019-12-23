Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 2017 yılında işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı. Üç yıl önce kayıp olarak aranan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Serbest bırakılan Zeynep Ergül'den yeni bir iddia geldi. İşte 23 Aralık Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler!