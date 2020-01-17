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Müge Anlı’da çete lideri Mehmet Şimşek tutuklandı! Evlilik vaadiyle kandırmıştı…

Müge Anlı yine imkansızı başardı. Atv'de hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evlilik vaadiyle Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran çete çökertildi. Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri Mustafa Şimşek, canlı yayında suçunu itiraf ederek tutuklandı. Canlı yayında yaşanan olaylar sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 10:18
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Müge Anlı’da çete lideri Mehmet Şimşek tutuklandı! Evlilik vaadiyle kandırmıştı…

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz hafta işlenen evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı giderek arttı.

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Müge Anlı’da çete lideri Mehmet Şimşek tutuklandı! Evlilik vaadiyle kandırmıştı…

'Sahte Evlilik Çetesi' ile ilgili Atv'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti. Türkiye'nin dört bir yanından evlilik vaadiyle dolandırılan mağdurlar, stüdyoya akın etti.

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Müge Anlı’da çete lideri Mehmet Şimşek tutuklandı! Evlilik vaadiyle kandırmıştı…

Fas'tan bir yılda 600 kadın getirdiğini ve komisyon aldığını itiraf eden Mustafa Şimşek de Müge Anlı'nın dünkü yayınına konuk oldu. Evlenmek isteyen erkeklere seçmeleri için getirdiği kadınların kataloğunu da yaptırdığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da çete lideri Mehmet Şimşek tutuklandı! Evlilik vaadiyle kandırmıştı…

İHBAR KABUL EDİLDİ

Ardından Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri, Mustafa Şimşek'i canlı yayında gözaltına aldı. İstanbul'da Müge Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınan Mustafa Şimşek, soruşturmanın yürütüldüğü Kütahya'ya götürüldü.

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Müge Anlı’da çete lideri Mehmet Şimşek tutuklandı! Evlilik vaadiyle kandırmıştı…

KATALOG HAZIRLATMIŞ

Müge Anlı canlı yayınına katılan Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum, Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan dolandırıcılık çetesi nedeniyle hayatlarının şokunu yaşadılar.