Müge Anlı’da çete lideri Mehmet Şimşek tutuklandı! Evlilik vaadiyle kandırmıştı…

Müge Anlı yine imkansızı başardı. Atv'de hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evlilik vaadiyle Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran çete çökertildi. Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri Mustafa Şimşek, canlı yayında suçunu itiraf ederek tutuklandı. Canlı yayında yaşanan olaylar sosyal medyanın da gündemine oturdu.