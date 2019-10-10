Müge Anlı'da bugün ne oldu? Karaciğerini verdiği eşi aldattı ve evden kovdu

ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın programının bitmesinin ardından canlı yayında yaşananlar merak konusu oldu. Müge Anlı'da bugün ne oldu? Müge Anlı ATV ekranlarındaki programında ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. 2006 yılında internetten tanıştığı eşiyle kaçarak evlenen Melike Özmen'in yaşadıkları Türkiye'yi şoke etti. 12 yıl önce evlendiği eşine 6 yıl önce Karaciğerini veren Melike Özmen, "Boşanmayacağım karaciğerimi istiyorum" dedi. Müge Anlı canlı yayına çıkan Melike Özmen, karaciğerini verdiği eşi tarafından aldatıldığını ve evden kovulduğunu söyledi. Karaciğerini geri isteyen Melike Özmen tüm detayları Müge Anlı'ya anlattı. Müge Anlı'da bugün ne oldu?

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