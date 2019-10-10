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Müge Anlı'da bugün ne oldu? Karaciğerini verdiği eşi aldattı ve evden kovdu

ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın programının bitmesinin ardından canlı yayında yaşananlar merak konusu oldu. Müge Anlı'da bugün ne oldu? Müge Anlı ATV ekranlarındaki programında ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. 2006 yılında internetten tanıştığı eşiyle kaçarak evlenen Melike Özmen'in yaşadıkları Türkiye'yi şoke etti. 12 yıl önce evlendiği eşine 6 yıl önce Karaciğerini veren Melike Özmen, "Boşanmayacağım karaciğerimi istiyorum" dedi. Müge Anlı canlı yayına çıkan Melike Özmen, karaciğerini verdiği eşi tarafından aldatıldığını ve evden kovulduğunu söyledi. Karaciğerini geri isteyen Melike Özmen tüm detayları Müge Anlı'ya anlattı. Müge Anlı'da bugün ne oldu?

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Giriş Tarihi: 10.10.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 17:58
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Müge Anlı'da bugün ne oldu? Karaciğerini verdiği eşi aldattı ve evden kovdu

Müge Anlı ATV ekranlarındaki programında ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. 2006 yılında internetten tanıştığı eşiyle kaçarak evlenen Melike Özmen'in yaşadıkları Türkiye'yi şoke etti. 12 yıllık eşi tarafından evinden kovulduğunu söyleyen Melike Özmen, "Hastalandığında karaciğerimi vermişti. Geri istiyorum." dedi. Müge Anlı canlı yayına çıkan Melike Özmen, karaciğerini verdiği eşi tarafından aldatıldığını ve evden kovulduğunu söyledi.

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Müge Anlı'da bugün ne oldu? Karaciğerini verdiği eşi aldattı ve evden kovdu

Melike Özmen'in şikayetçi olduğu eşi Ekrem Özmen ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Canlı yayına bağlanan eşi Ekrem Özmen Melike Özmen iddiaları doğrularken Ekrem Özmen'in daha önce 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan ve hırsızlıktan davasının olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da bugün ne oldu? Karaciğerini verdiği eşi aldattı ve evden kovdu

KARISINI KOVDU SEVGİLİSİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI

Aldatan eş bir gün Melike Özmen'in karşısına çıkıp onu sevmediğini ve evden gitmesi gerektiğini söylemiş. Yani evli olduğu, karaciğerini aldığı eşini evden kovmuş. Evden ayrılmak zorunda kalan Melike Özmen'in ardından aldatan eş hamile sevgilisiyle hiçbir şey olmamış gibi o evde yaşamaya başlamış.

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Müge Anlı'da bugün ne oldu? Karaciğerini verdiği eşi aldattı ve evden kovdu

SEVGİLİSİNDEN 3. ÇOCUĞUNU BEKLİYOR

Sadece hikaye bununla da sınırlı değil. Aldatan eş sevgilisinden üçüncü çocuğunu bekliyormuş. Boşanması için eski eşi ve sevgilisi tarafından tehdit edilen Melike Özmen de şimdi karaciğerini geri istiyor. Canlı yayına bağlanan eşi Ekrem Özmen Melike Özmen iddialaraı doğrularken Ekrem Özmen'in daha önce 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan ve hırsızlıktan davasının olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da bugün ne oldu? Karaciğerini verdiği eşi aldattı ve evden kovdu

"BOŞANMAYACAĞIM"

Melike Özmen, Müge Anlı'nın "Boşanmayı düşünüyor musun?" sorusunu, "Cümle alem duysun, boşanmayacağım" diyerek cevap verdi. Melike Özmen, "Boşanmak için çocuklarımı ve ağabeyimin çocuklarını kaçırmaya teşebbüs etmiş bir insan" dedi.