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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı'da aydınlanmıştı! Duygu Çelikten’in katilinin ifadesi ortaya çıktı Müge Anlı'da aydınlanmıştı! Duygu Çelikten’in katilinin ifadesi ortaya çıktı
Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki Duygu Çelikten, 6 Eylül günü evinden çıkmış ve ortadan kaybolmuştu. Kızını aramak için Müge Anlı'ya başvuran annesi, kızının komşusu olan Veli Önder'in öldürmüş olabileceğini söylemişti. Yapılan araştırmaların ardından Çelikten'in cansız bedeni Varsak ormanlarında bulunmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Veli Ünder, ilk kez duruşmada ifade verdi. Ünder, ifadesinde akılalmaz açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 13:37
Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan 30 yaşındaki Duygu Çelikten'in katil zanlısı Veli Ünder'in yargılanmasına devam edildi. İlk kez duruşmada ifade veren cinayet sanığı Ünder, Adli Tıp'ın ölüm nedeni olarak belirlediği 'kesici alet' raporunu kabul etmedi. Ünder, "Duygu boğuşma sırasında silahla vuruldu. Ona sarıldım. Onu son kez öptüm. Saçlarını toparladım ve oradan ayrıldım" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, geçen yıl 6 Eylül günü, fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindi. Ancak Çelikten ve Ünder'den bir daha haber alınamadı. 7 Eylül günü, sonradan Veli Ünder olduğu öğrenilen kişi 112'yi arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı. Karı düştü kaldı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" dedikten sonra telefonu kapattı.
13 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlar ile ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül günü saat 11.00 sıralarında, üzeri kısmen taşla kapanmış, Duygu Çelikten'in gömülmüş cesedi bulundu. Sırtı ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu belirlenen cesedin, geçen sürede çürüdüğü, başının da vücudundan ayrıldığı görüldü.
Kan örneği alınarak yapılan DNA incelemesinde, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi. Çelikten'in annesi ve kardeşi, cesedi, üzerinde bulunan kıyafet, küpe ve kolyeden de teşhis etti. Polis, kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.
FETHİYE'DE YAKALANDI
Katil zanlısı Veli Ünder, 29 Eylül akşamı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda, kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ünder, ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Bir gün sonra da adliyeye sevk edilen Veli Ünder, tutuklandı.