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Müge Anlı’da araştırılan Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüldü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüme kavuştu. Uzun yıllar çalıştığı Almanya'dan 2002 yılında dönen Kazım Avcı, memleketi Manisa'ya yerleşti. Eşi Cemile Avcı ile Sarıgöl ilçesi Avşar köyüne yerleşen Kazım Avcı, 2017 yılında evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kazım Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili bugünkü Müge Anlı canlı yayınında flaş bir gelişme yaşandı. Polislerin yürüttüğü soruşturma sonucunda cinayette 5 kişi tutuklandı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar…

Giriş Tarihi: 02.01.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 15:41
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Müge Anlı’da araştırılan Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüldü!

Müge Anlı canlı yayınında 2 buçuk yıl önce araştırılan Kazım Avcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Uzun yıllar Almanya'da çalışan 74 yaşındaki Kazım Avcı, 2002 yılında memleketi Manisa'ya ger dönmüştü. Eşi Cemile Avcı ile Avşar köyünde yaşamaya başlayan Kazım Avcı, 2017 yılında evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kazım Avcı cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti!

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Müge Anlı’da araştırılan Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüldü!

Kazım Avcı ve eşi Cemile Avcı, köyde bir sünnet düğününe gitmişti. Gece saat 23:00 sıralarında evine dönen Cemile Avcı, yattığı odaya geçerken Kazım Avcı'nın yerde yattığını fark etmişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüldü!

58 yıllık eşinin öldüğünü anlamadığını söyleyen Cemile Avcı durumu sabah anladığını söylemişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüldü!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Evinin yatak odasında ölü olarak bulunan Kazım Avcı'nın kalbinden, sırtından ve yan bölgelerinden olmak üzere tam 12 bıçak darbesiyle can verdiği anlaşılmıştı

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Müge Anlı’da araştırılan Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüldü!

Cinayetin ardından Kazım Avcı'nın kız kardeşi Meryem Erdil ile yeğeni Saniye Danacı Müge Anlı'ya başvurarak katilin bulunmasını istemişlerdi.