Müge Anlı’da araştırılan Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüldü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüme kavuştu. Uzun yıllar çalıştığı Almanya'dan 2002 yılında dönen Kazım Avcı, memleketi Manisa'ya yerleşti. Eşi Cemile Avcı ile Sarıgöl ilçesi Avşar köyüne yerleşen Kazım Avcı, 2017 yılında evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kazım Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili bugünkü Müge Anlı canlı yayınında flaş bir gelişme yaşandı. Polislerin yürüttüğü soruşturma sonucunda cinayette 5 kişi tutuklandı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar…