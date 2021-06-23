Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde korkunç şüphe! Cinayet saati…

KIZLARI ŞÜPHELERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ

Anne ve babası ile ilgili hiç gerildiğini ya da fevri davranmadığını görmediğini söyleyen Müge Anlı, diğer akrabaların ses çıkarması ancak Büşra'nın sesini hiç çıkarmamasının ilginç olduğunu belirtti.

