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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde korkunç şüphe! Cinayet saati…

2.5 yıl önce Konya'da yaşadıkları evlerinde vahşice öldürülen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Eve gelen maskeli saldırgan tarafından öldürülen çiftin kızları Büşra Büyükşen, başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmıştı. Canlı yayında şok iddialar gündeme gelirken cinayet saati ise akıllarda soru işareti bıraktı. İşte Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 12:16
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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde korkunç şüphe! Cinayet saati…

atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Metin ve Necla Büyükşen olayı yeniden gündeme geldi. 2.5 yıldır çözülemeyen korkunç cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde korkunç şüphe! Cinayet saati…

Tek görgü tanıdığı kızları Büşra Büyükşen'in tavırlarının şüphe uyandırması canlı yayında konuşulurken Müge Anlı düşüncelerini dile getirdi.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde korkunç şüphe! Cinayet saati…

Ailenin diğer akrabalarının öfkesi, fevri tavırları bulunurken cinayetle ilgili kızları Büşra'nın sesini çıkartmaması Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde korkunç şüphe! Cinayet saati…

KIZLARI ŞÜPHELERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ

Anne ve babası ile ilgili hiç gerildiğini ya da fevri davranmadığını görmediğini söyleyen Müge Anlı, diğer akrabaların ses çıkarması ancak Büşra'nın sesini hiç çıkarmamasının ilginç olduğunu belirtti.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde korkunç şüphe! Cinayet saati…

Bugünkü canlı yayında ise şok gelişmeler yaşandı. Büşra Büyükşen şüplendiği kişileri söyledi. Mehmet Ali ve Yılmaz isimli kişilerin isimlerini verdi.