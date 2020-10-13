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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüne yeni gelişme! Ümitcan Uygun’a dair mesajlar ortaya çıktı

Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüne yeni gelişme! Ümitcan Uygun’a dair mesajlar ortaya çıktı

Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Aleyna'nın ölümünden 131 gün sonra ilk kez ifadeye vermeye giden anne ve babası, Ümitcan Uygun'dan bir kez daha şikayetçi oldu. Acılı anne baba ifadelerinde her şeyi anlattıklarını ifade ederken Ümitcan Uygun'la ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Aleyna'nın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan'ın genç kızı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı ve mesajları kimin yazdığı ise sır gibi saklanıyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 11:23
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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüne yeni gelişme! Ümitcan Uygun’a dair mesajlar ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan ve Aleyna Çakır'ın esrarengiz ölümünü ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Atv habere konuşan baba Mehmet Esen ile anne Sema Esen, Aleyna'nın ölümünden 131 gün sonra ilk kez ifade vermeye emniyete gittiklerini söylediler.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüne yeni gelişme! Ümitcan Uygun’a dair mesajlar ortaya çıktı

Emniyette Ümitcan Uygun'dan şikayetçi olduklarını ifade eden acılı anne ve babanın kızları Aleyna Çakır hakkındaki sözleri yürekleri dağladı.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüne yeni gelişme! Ümitcan Uygun’a dair mesajlar ortaya çıktı

131 GÜN SONRA İFADE VERDİLER

Aleyna'nın babası Mehmet Esen ifade vermelerinin ardından, "Daha önce emniyete gidip hiç ifade vermemiştik. Bugün gittik ifademizi verdik. Yani biz isterdik daha erken ifademizi vermeyi." ifadelerini kullanırken anne Sema Esen, "Emniyette gereken şeyleri konuştuk. Ümitcan'dan şikayetçiyiz. Birinci şüpheli o." dedi.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüne yeni gelişme! Ümitcan Uygun’a dair mesajlar ortaya çıktı

Aleyna'nın Babası "İnşallah adalet yerini bulacak." ifadelerini kullanırken Aleyna'nın Annesi "Benim çocuğumu resmen öldürmüş. Orada bir kişi, arkadaşının biri yazdı. Biraz Allah korkusu varsa, bu dünyanın bir de toprağın altı var. Oranın sorgusu daha zor." ifadelerine yer verdi.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüne yeni gelişme! Ümitcan Uygun’a dair mesajlar ortaya çıktı

O MESAJLARI KİM YAZDI?

Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı öldürdüğünü gördüğünü iddia eden bir şahısın acılı anne ve babaya mesaj attığı ortaya çıktı. Gelen mesajlarla ilgili açıklamalarda bulunan baba Mehmet Esen, mesajları kimin ya da neden yazdığına dair açıklamalarda bulundu.