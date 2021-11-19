Müge Anlı'da aranan Müslüme'den 10 gün sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! İşte Müslüme'nin bulunduğu yer

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Müslüme Yağal'ın kaybı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarından acı haber geldi. Bulunan kan izi herkesi kokuturken sır olayla ilgili korkutan iddialar ortaya atıldı. Didik didik yapılan arama çalışmaların sonucunda olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi.