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Müge Anlı'da aranan Müslüme'den 10 gün sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! İşte Müslüme'nin bulunduğu yer

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Müslüme Yağal'ın kaybı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarından acı haber geldi. Bulunan kan izi herkesi kokuturken sır olayla ilgili korkutan iddialar ortaya atıldı. Didik didik yapılan arama çalışmaların sonucunda olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 15:29
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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den 10 gün sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! İşte Müslüme’nin bulunduğu yer

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'le gündeme gelen Müslüme Yağal, 10 Kasım günü Mersin'de kayboldu. Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den 10 gün sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! İşte Müslüme’nin bulunduğu yer

Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Uğur, "Henüz aile o noktaya götürülmedi. Cansız bedeni olay yerinden çıkartılmadı. Jandarma bütün delilleri araştırmaya devam ediyor." dedi.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den 10 gün sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! İşte Müslüme’nin bulunduğu yer

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den 10 gün sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! İşte Müslüme’nin bulunduğu yer

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’den 10 gün sonra acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı! İşte Müslüme’nin bulunduğu yer

Kayıp kız çocuğunun cesedi, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor.