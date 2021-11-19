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Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili kaçırılma iddiaları korkuttu! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Müslüme Yağal'ın kaybı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarında onuncu güne gelinirken hala hiçbir iz bulunamadı. Bulunan kan izi herkesi kokuturken sır olayla ilgili korkutan iddialar ortaya atıldı. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... İşte Müslüme'nin kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:59
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Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!
Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'le gündeme gelen Müslüme Yağal, 10 Kasım günü Mersin'de kayboldu. Onuncu günde arama çalışmaları devam ederken Yörük kızının son görüntüleri ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!
Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

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Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!
Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

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Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!
Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

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Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!
Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili iddialar korkutmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.