Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili kaçırılma iddiaları korkuttu! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Müslüme Yağal'ın kaybı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarında onuncu güne gelinirken hala hiçbir iz bulunamadı. Bulunan kan izi herkesi kokuturken sır olayla ilgili korkutan iddialar ortaya atıldı. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... İşte Müslüme'nin kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...