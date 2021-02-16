Müge Anlı’da aranan Marjan Ahadi ile ilgili flaş gelişme!

İran uyruklu Marjan Ahadi, 12 Şubat günü İstanbul Etiler'de kaybolmuş, genç kadının kaçırılmış olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Müge Anlı'nın yayınına katılan müdürü ise, güvenlik kamerası görüntülerine ulaştıklarını ve Marjan olduğunu düşündükleri bir kişinin biri kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını tespit ettiklerini belirtti. Dünkü yayının ardından bir son dakika gelişmesi yaşandı. 30 yaşındaki Ahadi'nin bulunduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.