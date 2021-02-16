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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Marjan Ahadi ile ilgili flaş gelişme! Müge Anlı’da aranan Marjan Ahadi ile ilgili flaş gelişme!
İran uyruklu Marjan Ahadi, 12 Şubat günü İstanbul Etiler'de kaybolmuş, genç kadının kaçırılmış olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Müge Anlı'nın yayınına katılan müdürü ise, güvenlik kamerası görüntülerine ulaştıklarını ve Marjan olduğunu düşündükleri bir kişinin biri kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını tespit ettiklerini belirtti. Dünkü yayının ardından bir son dakika gelişmesi yaşandı. 30 yaşındaki Ahadi'nin bulunduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 16.02.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 09:30
Yaklaşık 1 buçuk yıldır İstanbul'da yaşayan ve emlak işi yapan İran uyruklu Marjan Ahadi Yahyakov, 12 Şubat Cuma günü kayıplara karıştı. İddiaya göre, emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler'de arkadaşının arabasından inerek sevgilisi ile buluşacağını söyledi. Arabadan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi'den bir daha haber alınamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç kadını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran anne Maryam Ahadi, kızının 1'i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia etti. Anne Ahadi, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtirken canlı yayında açıklanan bilgilerle Konuyla ilgili Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kapsamlı çalışma başlamıştı. Çalışma sırasında Marjan'ın kendi başına ailesinin yanına gittiği iddia edildi.
GENÇ KADIN BULUNDU!
Edinilen son dakika bilgisine göre, çalışmaların devam ettiği sırada genç kadın evine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Müjdeli haberi ise müdürü sosyal medya hesabından paylaştı. Ahadi'nin müdürü yaptığı paylaşımda; "Arkadaşımız bulunmuştur, sağlığı yerindedir" notunu düştü.
ANNESİNDEN VAHİM İDDİA
Etiler'de 4 gün önce kaybolan İranlı Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.
İstanbul'da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi, 12 Şubat günü Etiler'deki iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 3 buçuk yıldır İstanbul'da yaşayan ve emlak danışmanlığı yapan Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.