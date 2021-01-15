Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç ağaca asılı halde bulundu

TÜM PARASINI SEVGİLİSİNE VERDİ

24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti.