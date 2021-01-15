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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç ağaca asılı halde bulundu Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç ağaca asılı halde bulundu
İzmir Urla'da yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle yaşadığı çiftlik evinden 24 Kasım günü kaybolmuştu. Toplanan bilgili ve bulunan telefon sinyalinin ardından bölgede arama çalışmaları yapılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından arama yapılan bölge genişletilmiş ancak Kılıç'tan hiçbir iz bulunamamıştı. Kaybının 52'nci gününde acı haber geldi. Hamdi Kılıç'ın cansız bedeni yaşadığı evin yakınlarında ağaca asılı halde bulundu.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 13:16
70 yaşındaki Hamdi Kılıç, sevgilisi Sakine Akdeniz, sevgilisinin eski eşi ve dünürüyle birlikte yaşadığı evden 24 Kasım günü kaybolmuş ve bir daha hiçbir haber alınamamıştı. Müge Anlı ekibinin ulaştığı yeni bilgiler ışığında arama çalışmaları başlatılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görgü tanıklarının anlattıkları ve Hamdi Kılıç'ın telefon sinyalinin geldiği bölgede yapılan arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanılamamıştı.
AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU
Kayıp Hamdi Kılıç olayında 52 gün sonra yaşanan önemli gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında aktardı. Hamdi Kılıç'ın cesedi yaşadığı evin yakınlarında bir ağaçta asılı olarak bulundu. Hamdi Kılıç'ın intihar süsü verilerek cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor.
TÜM PARASINI SEVGİLİSİNE VERDİ
24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti.
Sevgilisi için tüm malvarlığını satan Hamdi Kılıç'ın cesedi çiftlik evinin çok yakınında ağaçta asılı olarak bulundu.