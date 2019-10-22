Müge Anlı'da 3. cinayet gündemde! Özlem Akusta nerede? Müge Anlı canlı yayınında seri katil şüphesi

Müge Anlı canlı yayınında Özlem Akusta'nın da son görüştüğü kişinin Yunus Kahraman olduğu söylendi. Yunus Kahraman ile görüştükten sonra 2 yıldır kayıp olan Özlem Akusta'nın da cinayete kurban gittiği düşünülüyor. 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman son olarak Gülümser Bulut cinayetinin şüphelisi konumuna gelmişti. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Özlem Akusta'nın ailesi de Yunus Kahraman'dan şüphelendiklerini söyledi. Cinayet zanlı ve seri katil olarak görülen Yunus Kahraman'ın açıklamaları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı. İşte seri katil mi olup olmadığı sorgulanan Yunus Kahraman'ın açıklamaları.