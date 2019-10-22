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Müge Anlı'da 3. cinayet gündemde! Özlem Akusta nerede? Müge Anlı canlı yayınında seri katil şüphesi

Müge Anlı canlı yayınında Özlem Akusta'nın da son görüştüğü kişinin Yunus Kahraman olduğu söylendi. Yunus Kahraman ile görüştükten sonra 2 yıldır kayıp olan Özlem Akusta'nın da cinayete kurban gittiği düşünülüyor. 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman son olarak Gülümser Bulut cinayetinin şüphelisi konumuna gelmişti. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Özlem Akusta'nın ailesi de Yunus Kahraman'dan şüphelendiklerini söyledi. Cinayet zanlı ve seri katil olarak görülen Yunus Kahraman'ın açıklamaları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı. İşte seri katil mi olup olmadığı sorgulanan Yunus Kahraman'ın açıklamaları.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:47
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Müge Anlı'da 3. cinayet gündemde! Özlem Akusta nerede? Müge Anlı canlı yayınında seri katil şüphesi
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Müge Anlı'da 3. cinayet gündemde! Özlem Akusta nerede? Müge Anlı canlı yayınında seri katil şüphesi

2018 yılında hayatını kaybeden Gülümser Bulut'un kardeşi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Şikayetçi olan kadın ölen kardeşinin kızından şüphelenirken, ortaya çıkan detaylar herkesi şaşkına çevirdi. 19 yıl önce aynı şekilde başka bir cinayetin daha işlendiği ortaya çıktı. Gülümser Bulut cinayetinde ortaya çıkan Nilgün Kırlı cinayetinin ardından şimdi de Özlem Akusta davası başladı.

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Müge Anlı'da 3. cinayet gündemde! Özlem Akusta nerede? Müge Anlı canlı yayınında seri katil şüphesi

MÜGE ANLI'YI ŞOKE EDEN GERÇEKLER

Gülümser Bulut cinayetiyle yargılanan bir diğer kişi de Yunus Kahraman. Yunus Kahraman, arkadaşının ablasını canice öldürmüş ve 15 yıl hapis yatmış. Müge Anlı canlı yayınan gelen telefon bağlantısı ile tüm gerçekler ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da 3. cinayet gündemde! Özlem Akusta nerede? Müge Anlı canlı yayınında seri katil şüphesi

Canlı yayına bağlanan Nilgün Kırlı'nın kardeşi Volkan Kırlı, 1999 yılında yaşananları şu sözlerle anlattı;

"Yunus Kahraman 7-8 yıllık arkadaşımdı. Evimize girip çıkan, sürekli beraber gezdiğimiz bir arkadaşımdı. Ablamın Şirinyer'de bir dükkanı vardı. Elemana ihtiyacı vardı bana Yunus'u sordu. Ben de 'çalışır' dedim yanına aldı.

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Müge Anlı'da 3. cinayet gündemde! Özlem Akusta nerede? Müge Anlı canlı yayınında seri katil şüphesi

Ben askere gittim. Bir gün ablamla konuşurken bana 'kasadan sürekli para eksildiğini ve Yunus'tan şüphelendiğini söyledi. Ben de "abla şüphen varsa çıkar işten" dedim.