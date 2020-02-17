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Müge Anlı son dakika gelişmesiyle Türkiye'yi şoke etti! Kızını aramak için çıkmıştı meğer kızını ve karısını...

Müge Anlı canlı yayınına çıkan Abdullah Arslanoğlu, son dakika gelişmesiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Gözü yaşlı baba, 19 yaşındaki kızı Burçak Arslanoğlu'nun 6 aydır kayıp olduğunu söyledi. "Bir tek Müge Anlı'ya güveniyorum" diyen Abdullah Arslanoğlu'nun anlattıklarının ardından adeta ATV'nin telefonları kilitlendi. Birçok telefon ve mesaj aldığını belirten ünlü sunucu, baba Abdullah Arslanoğlu'nu şaşkına çevirdi. Burçak Arslanoğlu için Müge Anlı canlı yayınına bağlananların anlattılarının ardından son dakika gelişmesi olarak Burçak Arslanoğlu da telefonla ATV ekranlarına bağlandı. İşte Müge Anlı'daki son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 12:40
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Müge Anlı son dakika gelişmesiyle Türkiye'yi şoke etti! Kızını aramak için çıkmıştı meğer kızını ve karısını...

Göz yaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Abdullah Arslanoğlu, "Kızımdan 6 aydır haber alamıyorum" diyerek bulunmasını istedi. Müge Anlı'ya çocuklarına hem anne hem de baba olduğunu söyleyen Arslanoğlu, "Kızım Balıkesir'de animatör olarak çalışıyordu." dedi. Müge Anlı'da canlı yayına bağlananlar son dakika gelişmesi herkesi şoke etti.

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Müge Anlı son dakika gelişmesiyle Türkiye'yi şoke etti! Kızını aramak için çıkmıştı meğer kızını ve karısını...

Çocuklarına yıllarca yalnız baktığını söyleyen Abdullah Arslanoğlu, "Yaşadığımız yerde kadınları koruma derneğine üye tek erkektim. Beni çok sevelerdi. Kızlarım da benimle gelirdi. Kızlarıma orada arkadaşlar da bakardı. Hatta bu hayatımı öğrenen valimiz beni yılın annesi seçmişti." dedi.

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Müge Anlı son dakika gelişmesiyle Türkiye'yi şoke etti! Kızını aramak için çıkmıştı meğer kızını ve karısını...

Çocuklarına annelik ve babalık yaptığını söylerek 6 aydır kayıp olan kızı Burçak Arslanoğlu'nun bulunmasını istedi.

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Müge Anlı son dakika gelişmesiyle Türkiye'yi şoke etti! Kızını aramak için çıkmıştı meğer kızını ve karısını...

"KIZININ ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENDİ"

Abdullah Arslanoğlu, "Balıkesir'den kızımın arkadaşı aradı. 'Abdullah Amca Burçak'ı sevgilisi tehdit etti. Gelmezsen babana söylerim. dedi. Neden öyle dedi bilmiyorum ama Burçak o zamandan beridir yok" dedi. Arkadaşından şüphelendim böyle diyince" şeklinde konuştu.

İŞTE CANLI YAYINDA YAŞANAN O ANLAR | İZLE

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Müge Anlı son dakika gelişmesiyle Türkiye'yi şoke etti! Kızını aramak için çıkmıştı meğer kızını ve karısını...

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, "Burçak bize şu şekilde anlattı; 17 yaşından beri evde olmadığını, üvey annesinden dayak yediğini babasının 3-4 kez evlilik yaptığını ve babasının da bunlardan haberdar olduğunu anlatırdı. Babası otelin karşısındaki evde 3-4 kız arkadaşıyla birlikte kalırdı. Burçak'ı hiç aramaz sormazdı. Burçak otelde benim annem dahil tüm annelerle iyi anlaşırdı, çok yakındı ve çok duygusaldı. Hatta bir keresinde annemin onun saçlarını örmüşlüğü ve Burçak'ın ağlamışlığı var. Maddi ve manevi zorluk içinde bir kızdı." şeklinde konuştu.

İŞTE CANLI YAYINDA YAŞANAN O ANLAR | İZLE