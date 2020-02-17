Müge Anlı son dakika gelişmesiyle Türkiye'yi şoke etti! Kızını aramak için çıkmıştı meğer kızını ve karısını...

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, "Burçak bize şu şekilde anlattı; 17 yaşından beri evde olmadığını, üvey annesinden dayak yediğini babasının 3-4 kez evlilik yaptığını ve babasının da bunlardan haberdar olduğunu anlatırdı. Babası otelin karşısındaki evde 3-4 kız arkadaşıyla birlikte kalırdı. Burçak'ı hiç aramaz sormazdı. Burçak otelde benim annem dahil tüm annelerle iyi anlaşırdı, çok yakındı ve çok duygusaldı. Hatta bir keresinde annemin onun saçlarını örmüşlüğü ve Burçak'ın ağlamışlığı var. Maddi ve manevi zorluk içinde bir kızdı." şeklinde konuştu.

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