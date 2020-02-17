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Müge Anlı son dakika gelişmesiyle Türkiye'yi şoke etti! Kızını aramak için çıkmıştı meğer kızını ve karısını...
Müge Anlı canlı yayınına çıkan Abdullah Arslanoğlu, son dakika gelişmesiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Gözü yaşlı baba, 19 yaşındaki kızı Burçak Arslanoğlu'nun 6 aydır kayıp olduğunu söyledi. "Bir tek Müge Anlı'ya güveniyorum" diyen Abdullah Arslanoğlu'nun anlattıklarının ardından adeta ATV'nin telefonları kilitlendi. Birçok telefon ve mesaj aldığını belirten ünlü sunucu, baba Abdullah Arslanoğlu'nu şaşkına çevirdi. Burçak Arslanoğlu için Müge Anlı canlı yayınına bağlananların anlattılarının ardından son dakika gelişmesi olarak Burçak Arslanoğlu da telefonla ATV ekranlarına bağlandı. İşte Müge Anlı'daki son dakika detayları...
Giriş Tarihi: 17.02.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 12:40
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