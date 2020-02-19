Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı! Müge Anlı: Dursiye Sağlam'ı öldüren katil...

Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam dosyasında neler yaşandığını aktardı. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklama ile "Ahmet'in iddiasına göre, bunlar birlikte yaşıyorlarmış ve aralarında bir ilişki varmış." dedi.