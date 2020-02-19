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Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı! Müge Anlı: Dursiye Sağlam'ı öldüren katil...

Dursiye Sağlam ile görülen Ahmet Cönk, Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamaları sonrasında Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Emniyet ekipleri Ahmet Cönk'ü gözaltına aldı. Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Ahmet Cönk'ün Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıklamıştı. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet Cönk hakkında karar verildi.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 18:06
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Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı! Müge Anlı: Dursiye Sağlam'ı öldüren katil...

Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam dosyasında neler yaşandığını aktardı. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklama ile "Ahmet'in iddiasına göre, bunlar birlikte yaşıyorlarmış ve aralarında bir ilişki varmış." dedi.

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Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı! Müge Anlı: Dursiye Sağlam'ı öldüren katil...

Dursiye Sağlam ile görülen Ahmet Cönk, Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamaları sonrasında Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Emniyet ekipleri Ahmet Cönk'ü gözaltına aldı. Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Ahmet Cönk'ün Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıklamıştı. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet Cönk hakkında karar verildi.

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Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı! Müge Anlı: Dursiye Sağlam'ı öldüren katil...

AHMET CÖNK'ÜN İTİRAFLARI

Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Müge Anlı, "Ahmet ifadesinde şöyle anlatmış; Dursiye'den ayrılmak istemiş o da kabul etmemiş. Bunun üzerine arabada kavga etmişler. Ahmet de bıçaklayarak öldürmüş." şeklinde anlattı.

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Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı! Müge Anlı: Dursiye Sağlam'ı öldüren katil...

Dursiye Hanım'ı yakmak isteyen Ahmet Cönk başarılı olamayınca cansız bedenini yol kenarına attı.

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Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı! Müge Anlı: Dursiye Sağlam'ı öldüren katil...

Ahmet Cönk, ilişki yaşamasına rağmen "Ablam gibiydi" dediği Dursiye Hanım'ın cansız bedeninin yerini tarif etti. Emniyet ekipleri ilk aramasında cesede ulaştı.