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Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı! Müge Anlı: Dursiye Sağlam'ı öldüren katil...
Dursiye Sağlam ile görülen Ahmet Cönk, Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamaları sonrasında Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Emniyet ekipleri Ahmet Cönk'ü gözaltına aldı. Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Ahmet Cönk'ün Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıklamıştı. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet Cönk hakkında karar verildi.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 18:06
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