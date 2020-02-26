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Müge Anlı sayesinde 3 liseli genç kız bulundu! İzleyici o anları canlı yayında anlattı

Atv'nin fenoman programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız, Gülizar Soy, Buse Aydoğan bulundu. 6 gün önce Isparta'daki evlerinden kaçan ve bir daha haber alınamayan 3 genç kızın anneleri Müge Anlı programına katılmış ve kızlarını bulmak için yardım istemişti. Programa gelen son dakika ihbarıyla İzmir'de olduğu öğrenilen kızlar duyarlı vatandaşların yardımıyla bulundu. Müge Anlı sevindirici haberi canlı yayında aktarırken kızları bulan Fazıl Yavaş da programa katılarak kızları nasıl bulduğunu anlattı. Yavaş, kızları bulma macerasını anlatırken Müge Anlı da bir izleyicisinden gelen fotoğrafı göstererek kızların neler yaptıklarına değindi. İşte, 26 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.02.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 14:12
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Müge Anlı sayesinde 3 liseli genç kız bulundu! İzleyici o anları canlı yayında anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Isparta'da evlerinden kaçan ve İzmir Konak'ta bulunan üç liseli genç kızın konusuna değinildi. 6 gün önce Isparta'daki evlerinden kaçan ve bir daha haber alınamayan 3 genç kızın anneleri canlı yayına katılmış ve kızlarını bulmak için yardım istemişti. Müge Anlı'nın programda yaptığı duyurunun ardından kızların Isparta'dan Denizli'ye gittikleri ve burada otostop çektiklerine ilişkin görüntüler ortaya çıkmış ve kızların İzmir'e gitmeye çalıştığı belirlenmişti.

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Müge Anlı sayesinde 3 liseli genç kız bulundu! İzleyici o anları canlı yayında anlattı

İzmir'de yaşayan duyarlı vatandaşların yardımıyla bulunan üç liseli kız, İzmir Konak'ta bulunurken ailelerine teslim edilmek için emniyete götürüldü.

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Müge Anlı sayesinde 3 liseli genç kız bulundu! İzleyici o anları canlı yayında anlattı

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Müge Anlı, kızların annelerini stüdyoda ağırladı. Müjdeli haberi bir kez de stüdyoda milyonlar önünde aktaran ünlü sunucu, kızların bulunmasını sağlayan izleyicisi Fazıl Yavaş'ı da ağırladı.

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Müge Anlı sayesinde 3 liseli genç kız bulundu! İzleyici o anları canlı yayında anlattı

KIZLARIN BULUNMASINI SAĞLAYAN İZLEYİCİSİNİ STÜDYODA AĞIRLADI

Anlı, kızların bulunmasını sağlayan ihbarı yapan Fazıl Yavaş'ı da stüdyoda ağırladı. Fazıl Bey, kızların bulunma hikayesini anlatırken, şu sözleri kullandı:

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Müge Anlı sayesinde 3 liseli genç kız bulundu! İzleyici o anları canlı yayında anlattı

"Sabah programı izledim. Ben bugün bu kızları bulurum dedim. İçime de doğmuş. Buca'ya gitmiştim. Buca ya da Konak tarafında kızların bulunacağını düşünüyordum. Buca'dan belediye otobüsüne bindim. En arkaya oturdum. Benden 5-6 durak sonra kızlar bindi. En arkaya, bana bakan koltuklara doğru oturdular. Daha sonrasında baktığımda kayıp kızlar olduklarını anladım. Konak'a gidiyordu zaten otobüs. Onlar da kendi aralarında nerede ineceklerini konuşuyorlardı' sözlerini kullandı.