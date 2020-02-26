Müge Anlı sayesinde 3 liseli genç kız bulundu! İzleyici o anları canlı yayında anlattı

"Sabah programı izledim. Ben bugün bu kızları bulurum dedim. İçime de doğmuş. Buca'ya gitmiştim. Buca ya da Konak tarafında kızların bulunacağını düşünüyordum. Buca'dan belediye otobüsüne bindim. En arkaya oturdum. Benden 5-6 durak sonra kızlar bindi. En arkaya, bana bakan koltuklara doğru oturdular. Daha sonrasında baktığımda kayıp kızlar olduklarını anladım. Konak'a gidiyordu zaten otobüs. Onlar da kendi aralarında nerede ineceklerini konuşuyorlardı' sözlerini kullandı.