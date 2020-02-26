Müge Anlı sayesinde 3 liseli genç kız bulundu! İzleyici o anları canlı yayında anlattı
Atv'nin fenoman programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız, Gülizar Soy, Buse Aydoğan bulundu. 6 gün önce Isparta'daki evlerinden kaçan ve bir daha haber alınamayan 3 genç kızın anneleri Müge Anlı programına katılmış ve kızlarını bulmak için yardım istemişti. Programa gelen son dakika ihbarıyla İzmir'de olduğu öğrenilen kızlar duyarlı vatandaşların yardımıyla bulundu. Müge Anlı sevindirici haberi canlı yayında aktarırken kızları bulan Fazıl Yavaş da programa katılarak kızları nasıl bulduğunu anlattı. Yavaş, kızları bulma macerasını anlatırken Müge Anlı da bir izleyicisinden gelen fotoğrafı göstererek kızların neler yaptıklarına değindi. İşte, 26 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri...
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