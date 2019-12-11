Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Zeynep Ergül, kendini Mehmet Elbay olayında buldu. 27 Eylül'den beri haber alınamayan Mehmet Elbay'ın kızı Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Mehmet Elbay'ın alacak verecek sıkıntılarından dolayı ortadan kaybolduğu iddia edilirken, verilen ifadeler herkesi şoke etti. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mehmet Elbay'ın Cahit Ergül'le arasında sahte senet nedeni ile husumet olduğunu öğrendiklerini aktarıyor. Mehmet Elbay hakkında söylenenler stüdyodakileri şoke etti.