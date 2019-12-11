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Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Zeynep Ergül, kendini Mehmet Elbay olayında buldu. 27 Eylül'den beri haber alınamayan Mehmet Elbay'ın kızı Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Mehmet Elbay'ın alacak verecek sıkıntılarından dolayı ortadan kaybolduğu iddia edilirken, verilen ifadeler herkesi şoke etti. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mehmet Elbay'ın Cahit Ergül'le arasında sahte senet nedeni ile husumet olduğunu öğrendiklerini aktarıyor. Mehmet Elbay hakkında söylenenler stüdyodakileri şoke etti.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:44
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Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...
Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...

27 Eylül'den beri haber alınamayan Mehmet Elbay'ın kızı Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Mehmet Elbay'ın alacak verecek sıkıntılarından dolayı ortadan kaybolduğu iddia edilirken, verilen ifadeler herkesi şoke etti. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mehmet Elbay'ın Cahit Ergül'le arasında sahte senet nedeni ile husumet olduğunu öğrendiklerini aktarıyor..

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Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...
Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...

ÖNCE KIZINI ARAMAK İÇİN ÇIKTI

Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

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Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...
Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...

Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir izleyici, aylardır izini kaybettiren Fatma'nın erkek arkadaşının evinde olduğunu söylemişti.

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Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...
Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...

Gaziantep'te bulunan Müge Anlı ekibi, gelen ihbarı değerlendirdi. Kayıp genç kızın, olduğu söylenen evi buldu. Ancak Fatma Bozkurt, Müge Anlı ekibiyle konuşmak istemediğini söyledi. Annesinin yanına dönmek istemediğini vurguladı.

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Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...
Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki iddiiayla şoke oldu! Ormanda yaktılar ve...

ZEYNEP ERGÜL, MEHMET ELBAY'IN KARDEŞİ

Kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Zeynep Ergül, Gaziantep'te 28 Şubat 2017'de kaybolan Mehmet Elbay'ın kaybında Elbay ailesinin hedefindeki Cahit Ergül'ün kardeşi.
Kayıp Mehmet Elbay ile Cahit Ergül geçmişte ortak bir bağ evi satın almışlar. Ardından aralarında senet tartışması yaşandığı ortaya çıkmıştı. Kaybın ailesi, Mehmet Elbay'ın, Cahit Ergül tarafından öldürülüp gömüldüğünü iddia etmişlerdi.