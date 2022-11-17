Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme! Soruşturma derinleşiyor | Çoklu ilişki itirafı müstehcen mesajlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme. 11 Ağustos 2022'de evinin garajında öldürülen Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya'nın ortaya çıkan müstehcen mesajlarının ardından bir de çoklu ilişki itirafı geldi. 23 yaşındaki eşi Selim Yalçınkaya'nın ölümü sonrasında sosyal medya hesabından 'ölüler de güler' etiketi ile bir video paylaştığı ortaya çıkan Derya Yalçınkaya hakkında Müge Anlı'da elde edilen bilgiler sonrası soruşturma derinleştirildi.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 07:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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