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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme! Soruşturma derinleşiyor | Çoklu ilişki itirafı müstehcen mesajlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme! Soruşturma derinleşiyor | Çoklu ilişki itirafı müstehcen mesajlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme. 11 Ağustos 2022'de evinin garajında öldürülen Selim Yalçınkaya'nın eşi Derya'nın ortaya çıkan müstehcen mesajlarının ardından bir de çoklu ilişki itirafı geldi. 23 yaşındaki eşi Selim Yalçınkaya'nın ölümü sonrasında sosyal medya hesabından 'ölüler de güler' etiketi ile bir video paylaştığı ortaya çıkan Derya Yalçınkaya hakkında Müge Anlı'da elde edilen bilgiler sonrası soruşturma derinleştirildi.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 07:36
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme! Soruşturma derinleşiyor | Çoklu ilişki itirafı müstehcen mesajlar...

Selim Yalçınkaya cinayetinde son dakika gelişmesi: Yazışmalarındaki müsatehcen mesajların ortaya çıkması, "ölüler de güler" paylaşımı ve eşi 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın başına bir cisimle vurularak öldürülmesi hakkında Müge Anlı'da günlerdir söyledikleri dikkatle izlenen Derya Yalçınkaya ve olay hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma derinleştirildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme! Soruşturma derinleşiyor | Çoklu ilişki itirafı müstehcen mesajlar...

ÖLÜLER DE GÜLER MESAJI İLE RADARA GİRDİ

Ankara'da evinin garajında başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü bulunan 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya cinayetinde eski eş Derya'nın, Selim'in öldüğü gün sosyal medya hesabından 'ölüler de güler' etiketi ile bir video paylaştığı ortaya çıkmıştı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme! Soruşturma derinleşiyor | Çoklu ilişki itirafı müstehcen mesajlar...

İHANET YAZIŞMALARI

Genç kadın katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ihanet yazışmalarının da çıkmasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme! Soruşturma derinleşiyor | Çoklu ilişki itirafı müstehcen mesajlar...

KAN VE DOKU ÖRNEKLERİ ALINDI

Savcılık Yalçınkaya ile irtibatı olanların ve yakın çevresinin ifadelerine başvururken, olay yerinden elde edilen kan ve doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde önemli gelişme! Soruşturma derinleşiyor | Çoklu ilişki itirafı müstehcen mesajlar...

SELİM YALÇINKAYA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ankara'nın Mamak ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda 23 yaşındaki bir çocuk babası Selim Yalçınkaya evinin garajında ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yalçınkaya'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.