Müge Anlı gündeme taşımıştı, cansız bedeni Çeşme'de bulundu! İşte Müge Anlı'daki gerçekler Müge Anlı canlı yayınındaki Mutlu Kıyar'dan son dakika haberi geldi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan aile, üzücü haberi aldı. Kız arkadaşı ile buluşmak için 12 Ağustos'ta Zonguldak'tan İzmir'e giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mutlu Kıyar'ın cesedine ulaşıldı. Ailesi, Müge Anlı canlı yayınında 23 yaşındaki oğulları Mutlu Kıyar'ın bir kıza aşık olduğunu ve onun yanına gittiği belirtmişti. İşte Müge Anlı'daki Mutlu Kıyar hakkında yaşanan son dakika gelişmesi ve Müge Anlı'da çok konuşulan dehşet verici olaylar.... Giriş Tarihi: 29.09.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 15:56 Müge Anlı canlı yayınındaki Mutlu Kıyar'dan son dakika haberi geldi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan aile, üzücü haberi aldı. Kız arkadaşı ile buluşmak için 12 Ağustos'ta Zonguldak'tan İzmir'e giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mutlu Kıyar'ın cesedine ulaşıldı. Ailesi, Müge Anlı canlı yayınında 23 yaşındaki oğulları Mutlu Kıyar'ın bir kıza aşık olduğunu ve onun yanına gittiği belirtmişti.
ATV ekranlarında hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında Mutlu Kıyar 12 Ağustos'ta Zonguldak'tan İzmir'e gitmiş be bir daha haber alınamamıştı. Mutlu Kıyar ile ilgili üzücü haber geldi. Talihsiz gencin cesedi bakın nerede bulundu...
Zonguldaklı 23 yaşındaki Mutlu Kıyar gerçekten de adı gibi çok mutluydu. Askerden yeni gelmişti, bir iş bulmuştu ve artık bir kız arkadaşı vardı. Ağustos ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı İzmirli Yağmur Güzel'e tutulmuştu. İnternet üzerinden mesajlaşmayla başlayan ilişki, birbirlerine telefon numaralarını vermeleriyle her gün karşılıklı yapılan aramalara dönüşmüştü. Telefonda saatlerce konuşuyor, her defasında birbirlerini gerçekten görmenin hayalini kuruyorlardı.
EVLENECEKTİ
Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Mutlu'nun elindeki tek şey sosyal medyadaki profil fotoğrafıydı ve Yağmur'u yakından görmeyi o kadar çok istiyordu ki. Yağmur'a sürekli İzmir'e gelme isteğinden bahsediyordu. Bir gün telefonu babasına ve annesine uzattı. Ailesine, telefonda konuşturduğu Yağmur'la evlenmek istediğini söyledi. Mutlu evlenmeyi ve İzmir'e gitmeyi kafaya koymuştu. Yağmur bu ziyareti sürekli ertelese de Mutlu bu kez kesin kararlıydı.
"İZMİR'E GİDİYORUM"
11 Ağustos günü babasına, "İzmir'e gidiyorum. Evleneceğim kızla buluşacağım" diyerek evden çıkan Mutlu, bulduğu ilk otobüse atladı ve İzmir'in yolunu tuttu. Mutlu İzmir'e varmış, babasını arayıp, "Beni merak etme, İzmir'deyim" demişti. Ancak bu telefon görüşmesi baba ile oğlunun son görüşmesi olacaktı. O günden sonra Mutlu bir daha ailesini aramadı. Birkaç gün geçtikten sonra aile iyice meraklanmaya başladı. Polise başvurup oğullarının ortadan kayboluş hikayesini anlattılar. Zonguldak polisi geçen hafta Mutlu'dan bir iz buldu. Mutlu'nun telefonu Çeşme ilçesinde ormanlık bir araziden sinyal veriyordu. İzmir polisi, arama-kurtarma köpekleriyle birlikte bölgede arama yaptıysa da Mutlu'dan bir iz bulamadı.