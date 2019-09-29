Müge Anlı gündeme taşımıştı, cansız bedeni Çeşme'de bulundu! İşte Müge Anlı'daki gerçekler

EVLENECEKTİ

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Mutlu'nun elindeki tek şey sosyal medyadaki profil fotoğrafıydı ve Yağmur'u yakından görmeyi o kadar çok istiyordu ki. Yağmur'a sürekli İzmir'e gelme isteğinden bahsediyordu. Bir gün telefonu babasına ve annesine uzattı. Ailesine, telefonda konuşturduğu Yağmur'la evlenmek istediğini söyledi. Mutlu evlenmeyi ve İzmir'e gitmeyi kafaya koymuştu. Yağmur bu ziyareti sürekli ertelese de Mutlu bu kez kesin kararlıydı.