18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı çılgına döndü! Sapkın üfürükçü kızı yaşındaki Hilal’e evlenme teklifi etti

Müge Anlı çılgına döndü! Sapkın üfürükçü kızı yaşındaki Hilal’e evlenme teklifi etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen üfürükçü skandalı izleyicileri çıldırttı. 18 yaşındaki kızları Hilal'in 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman tarafından kaçırıldığını iddia eden aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kısa sürede bulunan genç kız üfürükçü ile birlikte stüdyoya geldi. Hilal'in manevi babası olduğunu söyleyen üfürükçü canlı yayında 18 yaşında kız çocuğuna evlenme teklifi etti. Kızlarına 'geri dön' çağrısı yapan aile çılgına döndü.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:13
  • 1
  • 11
Müge Anlı çılgına döndü! Sapkın üfürükçü kızı yaşındaki Hilal’e evlenme teklifi etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kızlarını arayan anne-baba, kızları Hilal Baltacı'yı 50 yaşındaki 'üfürükçü' bir kişinin kaçırdığını öne sürdü. Süleyman isimli şahısla kaçtığı ifade edilen Hilal Baltacı'ya ailesinden 'geri dön' çağrısı geldi. Konya'da yaşanan olayda genç kızın 18 yaşına girdiği gün kaçması da dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Müge Anlı çılgına döndü! Sapkın üfürükçü kızı yaşındaki Hilal’e evlenme teklifi etti

"18 YAŞINDA GENÇ BİR KIZLA EVLENECEĞİM!"

Daha önce farklı şehirlerden kadınları kandırarak imam nikahı kıydığı iddia edilen 51 yaşındaki Süleyman'ın, çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

  • 3
  • 11
Müge Anlı çılgına döndü! Sapkın üfürükçü kızı yaşındaki Hilal’e evlenme teklifi etti

Hilal'le birlikte olan 51 yaşındaki üfürükçünün yakın çevresine "18 yaşında karım olacak, genç kızla evleneceğim" sözlerini kullandığı ifade edildi.

  • 4
  • 11
Müge Anlı çılgına döndü! Sapkın üfürükçü kızı yaşındaki Hilal’e evlenme teklifi etti

Ailesinin 16 gündür ulaşamadığı Hilal Baltacı ile evlenme niyeti olmadığını söyleyen Süleyman, canlı yayında "Ben Hilal'in manevi babasıyım" dedi. Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan 51 yaşındaki adam, genç kızın annesini çileden çıkardı.

  • 5
  • 11
Müge Anlı çılgına döndü! Sapkın üfürükçü kızı yaşındaki Hilal’e evlenme teklifi etti

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Hilal de annesini suçladı. Annesine, "Sen beni kelepçeyle eve kilitledin" diyen Hilal Baltacı, ailesine dönmeyi reddetti.