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Müge Anlı canlı yayınında Sibel Altan son dakikası! "2 gün önce yanımdaydı..."

Müge Anlı canlı yayınına katılan Nazmi Altan 15 gün önce evlendiği Sibel Altan'ı aradığını söyledi. Annesi, eşi ve kayınvalidesi Niğde'de kaybolan Sibel Altan'ı aramak için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. 18 yaşındaki Sibel Altan 3 Ekim'de 15 günlük gelinken evden ekmek almak için çıktı bir daha da geri dönmedi. İsmini vermek istemeyen bir seyirci Müge Anlı canlı yayınına bağladı ve Sibel'in 2 gün önce yanında olduğunu ancak şimdi nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşandı.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 13:16
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Müge Anlı canlı yayınında Sibel Altan son dakikası! 2 gün önce yanımdaydı...

Müge Anlı canlı yayınına katılan Nazmi Altan 15 gün önce evlendiği Sibel Altan'ı aradığını söyledi. Annesi, eşi ve kayınvalidesi Niğde'de kaybolan Sibel Altan'ı aramak için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. 18 yaşındaki Sibel Altan 3 Ekim'de 15 günlük gelinken evden ekmek almak için çıktı bir daha da geri dönmedi. İsmini vermek istemeyen bir seyirci Müge Anlı canlı yayınına bağladı ve Sibel'in 2 gün önce yanında olduğunu ancak şimdi nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşandı.

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Müge Anlı canlı yayınında Sibel Altan son dakikası! 2 gün önce yanımdaydı...

"TAKILARI ALIP GİTTİ"

Sibel Altan eşi Nazmi ile de kaçarak evlenmiş. Nazmi Bey, "Evet Müge Hanım anlaşarak kaçtık ve evlendik. Ben Ocak ayında görmeye gittim, istedik ama ailesi vermemişti. 2 hafta sonra Sibel "biz anlaşamayacağız, yapamayacağız" dedi, bitirdik. Sonra Kurban Bayramı'nından sonraki gün sosyal medyada yeniden konuştuk. Onun rızasıyla kaçtık. Dini ve resmi nikahımızı kıydık. Düğünden 15 gün sonra da evden takıları alarak gittik." şeklinde konuştu.

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Müge Anlı canlı yayınında Sibel Altan son dakikası! 2 gün önce yanımdaydı...

SİBEL'İN AİLESİ EVLİLİĞE NEDEN İZİN VERMEDİ?

Sibel Altan'ın annesi Meral Hanım, "Babası ve kayınpederim "biz Kayseri'de oturuyoruz, Niğde gurbettir. Bu gurbette yapamaz" diyerek vermediler. Ben "kimseyi katmayacağım, vereceğim" dedim. Ben tekrar gelmelerini beklerken onlar kaçtı."dedi.

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Müge Anlı canlı yayınında Sibel Altan son dakikası! 2 gün önce yanımdaydı...

"O SABAH ÇOK İYİYDİK"

Nazmi Bey, "Evde kavga etmedik. Aksine çok iyiydik. O gün kendi eliyle ayakkabımı giydirdi. Kıyafetlerimi ütüledi, giydirdi. Öptü sarıldı işe gönderdi. Hatta yetmedi balkona çıktı el salladı." dedi.

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Müge Anlı canlı yayınında Sibel Altan son dakikası! 2 gün önce yanımdaydı...

TELEFONDA KONUŞTUKLARI KİM?

Sibel Altan o akşam saat 20:20'de telefonunun mesaj uygulamasına girmiş herkesi engellemiş. Anne Meral Hanım, "Sonra bize bir numara geldi. Başkasına numara yazıyor "ben Sibel beni acil ara" diye yazıyor. Bize o şahıs attı numarayı. Ben de damadıma gönderdim. Aradı çocuk sadece sesini duyduk. Damadım konuştu" dedi.