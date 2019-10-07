Müge Anlı canlı yayınında Sibel Altan son dakikası! "2 gün önce yanımdaydı..."

Müge Anlı canlı yayınına katılan Nazmi Altan 15 gün önce evlendiği Sibel Altan'ı aradığını söyledi. Annesi, eşi ve kayınvalidesi Niğde'de kaybolan Sibel Altan'ı aramak için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. 18 yaşındaki Sibel Altan 3 Ekim'de 15 günlük gelinken evden ekmek almak için çıktı bir daha da geri dönmedi. İsmini vermek istemeyen bir seyirci Müge Anlı canlı yayınına bağladı ve Sibel'in 2 gün önce yanında olduğunu ancak şimdi nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşandı.