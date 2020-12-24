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Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren olay! Dolandırıcı enişte kadın çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Aralık Perşembe yeni bölümüyle Türkiye'nin gündemine oturdu. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, Canan Hanım tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Bugün Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi akıllara durgunluk verdi. Canan Hanımın eniştesi olduğu iddia edilen Ümit, kadın çıktı. İşte bugün Müge Anlı programında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 16:38
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Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren olay! Dolandırıcı enişte kadın çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan enişte-baldız dolandırıcılığında akılalmaz bir olay yaşandı.

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Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren olay! Dolandırıcı enişte kadın çıktı

Canlı yayına gelen ihbarlardan bir tanesinde 'Ümit benim annemin halasının kızı' sözleri stüdyoda şok etkisi yarattı.

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Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren olay! Dolandırıcı enişte kadın çıktı

Evlilik vaadiyle insanları dolandırdığı iddia edilen Ümit Suna olarak bilinen ve Canan adındaki bir kadın hakkında akıllara durgunluk veren ihbarlar geldi.

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Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren olay! Dolandırıcı enişte kadın çıktı

Canan tarafından 'enişte' olarak tanıtılan Ümit Suna, kadın çıktı.

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Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren olay! Dolandırıcı enişte kadın çıktı

Gerçek canlı yayına bağlanan kişi tarafından ortaya çıktı. Telefondaki kişi, 'Ümit benim annemin halasının kızı' ifadelerini kullandı.