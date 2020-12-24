Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren olay! Dolandırıcı enişte kadın çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Aralık Perşembe yeni bölümüyle Türkiye'nin gündemine oturdu. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, Canan Hanım tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Bugün Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi akıllara durgunluk verdi. Canan Hanımın eniştesi olduğu iddia edilen Ümit, kadın çıktı. İşte bugün Müge Anlı programında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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